Entzierro zirraragarria, La Palmosillako zezenen eskutik
Une arriskutsuak bizi izan dira lasterketan, baina korrikaldi politak ere ikusi ahal izan dira bi minutu eta 23 segundo iraun duen entzierroan. Pertsona bat zauritu da ukondoan adarkada bat jasota.
Seigarren entzierroa zirraragarria izan da Cadizeko La Palmosilla ganadutegiko zezenen eskutik, eta jendetza elkartu da ibilbidean igandea izaki.
Une arriskutsuak bizi izan dira lasterketan, baina korrikaldi politak ere ikusi ahal izan dira bi minutu eta 23 segundo iraun duen entzierroan.
Korrikalari bat adarkadaz zauritu da eta beste zortzik kolpeak jaso dituzte.
Arantzazu Artetxe Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko asistentzia kirurgikoko zuzendariordeak emandako lehen parte medikoaren arabera, zezen plazan ukondoan adarkada jaso duen pertsona bat artatu dute.
Beste zortzi zaurituetatik, hiru San Martin Doktorearen anbulatoriora eraman dituzte, eta gainerakoak, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.
Ospitalera eraman dituztenen artean, batek bularraldean jaso du kolpe handia, eta gainerakoek, hankan, sorbaldan, garezurrean eta aurpegian.
Aurreko entzierroetan zaurituetako hiruk ospitaleratuta jarraitzen dutela jakinarazi du Artetxek.
Uztailaren 10eko lasterketan bularraldean traumatismo jaso zuen gizonak Zainketa Intentsiboetako Unitatean jarraitzen du, baina bilakaera onarekin. Aldaka hautsita duen gizonezko batek ere ospitalean jarraitzen du.
Halaber, uztailaren 11ko entzierroan aurpegian adarkada bat jaso zuen korrikalariak ospitalean jarraitzen du, ebakuntza egin ondoren baitzioten. Egonkor dago ZIUan.
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