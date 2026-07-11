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Iruñea, jendez lepo, sanferminetako asteburu bakarrean

Iragarkia
PAMPLONA, 11/07/2026.- La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud y una ligera pendiente del 2 %, enclavada en el Casco Viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines. Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Txoko guztietako bisitariak bildu ditu sanfermin hauetako asteburu bakarrak. Ostalariek ere jende gehiago nabaritzen dute. Edonola ere, azken urteetan, bisitari gutxixeago etorri den irudipena dute batzuek. Aurtengo sanferminak itogarriak izaten ari dira, ia 40 ºC ingururekin egunero.

Iruñea Nafarroa Aisia Sanferminak Gizartea

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