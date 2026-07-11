Pamplona, hasta arriba, en el único fin de semana de estos Sanfermines
Visitantes de todos los rincones han aprovechado el único fin de semana de estos Sanfermines para acercarse a Pamplona. Los hosteleros aseguran que, especialmente desde este viernes, se nota mayor afluencia de gente. Los sanfermines de este año están siendo sofocantes, con casi 40 ºC a diario.
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Denunciada una agresión sexual a una mujer en sanfermines
El presunto agresor ya ha sido detenido. El Ayuntamiento de Pamplona ha condenado los hechos y ha llamado a la ciudadanía a participar en los actos de protesta que se convoquen desde el movimiento feminista.
Una concentración en Tarnos denuncia las agresiones sexuales realizadas por un monitor de un centro de ocio
En Tarnos, en Las Landas, un monitor de un centro de ocio ha sido detenido acusado de haber agredido sexualmente a al menos seis niños. Las familias del centro se han concentrado para mostrar su apoyo a las víctimas y denunciar lo sucedido.
Los camiones toman Vitoria-Gasteiz con sus cláxones, en la tradicional bendición de San Cristóbal
La festividad de San Cristóbal ha reunido este sábado a decenas de transportistas de la Agrupación de Transportes de Álava. El acto, donde han protagonizado el tradicional desfile de camiones y la bendición de vehículos, ha puesto el broche final a las celebraciones del barrio.
El Ayuntamiento de Zuia corta el agua por las noches para garantizar el suministro
Las restricciones estarán vigentes entre las 22:00 y las 08:00 horas. Además, se ha prohibido el uso de las duchas de las piscinas municipales.
La alerta por calor baja a aviso amarillo en Euskadi, y se mantiene en el centro de Navarra e Iparralde
Se mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en Álava. Pese a rebajar el nivel de alerta por temperaturas altas extremas, el fin de semana seguirá siendo caluroso, con máximas de 30 ºC en la costa y 37-38 ºC en el interior. Se prevé que las temperaturas comiencen a bajar el lunes.
Dan por estabilizado el incendio de Ezcaray, tras quemar unas 115 hectáreas
Al parecer, el incendio de la aldea de Ayabarrena se debió a un rayo durante la tormenta del pasado jueves.
Identifican y sancionan al "Joker" por grabar y tocar al toro en el quinto encierro
La Policía Municipal de Pamplona ha identificado y sancionado al conocido en redes sociales como el "Joker", por grabar con su teléfono móvil y tocar a uno de los toros mientras corría durante el quinto encierro de San Fermín. Su actuación infringe la normativa que regula el desarrollo del encierro y pone en riesgo la seguridad de corredores y animales.
El incendio de Almería "evoluciona favorablemente" aunque ya se han quemado 6600 hectáreas
Las condiciones meteorológicas han mejorado y, "por primera vez, vamos a atacar al incendio", ha anunciado el consejero de Emergencias andaluz. No hay novedades sobre las 23 personas ilocalizadas y tampoco se han efectuado nuevos desalojos o confinamientos. Las víctimas mortales se mantienen en 12.
El quinto encierro, peligrosísimo con los de José Escolar, con un corneado en la cara
Han salido agrupados, pero al final se han ido descolgando, lo que ha provocado momentos peligrosos, pero también espectaculares carreras. El balance inicial es de 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.