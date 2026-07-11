La Policía Municipal de Pamplona ha identificado y sancionado al conocido en redes sociales como el "Joker", por grabar con su teléfono móvil y tocar a uno de los toros mientras corría durante el quinto encierro de San Fermín. Su actuación infringe la normativa que regula el desarrollo del encierro y pone en riesgo la seguridad de corredores y animales.