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Pamplona, hasta arriba, en el único fin de semana de estos Sanfermines

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PAMPLONA, 11/07/2026.- La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud y una ligera pendiente del 2 %, enclavada en el Casco Viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines. Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bisitarien etorrera nabarmena Nafarroko hiriburura, Sanferminetako asteburu bakarrean
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Visitantes de todos los rincones han aprovechado el único fin de semana de estos Sanfermines para acercarse a Pamplona. Los hosteleros aseguran que, especialmente desde este viernes, se nota mayor afluencia de gente. Los sanfermines de este año están siendo sofocantes, con casi 40 ºC a diario.

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