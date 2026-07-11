ALERTAS METEOROLÓGICAS
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La alerta por calor baja a aviso amarillo en Euskadi, y se mantiene en el centro de Navarra e Iparralde

Se mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en Álava. Pese a rebajar el nivel de alerta por temperaturas altas extremas, el fin de semana seguirá siendo caluroso, con máximas de 30 ºC en la costa y 37-38 ºC en el interior. Se prevé que las temperaturas comiencen a bajar el lunes.
GRAFCAV5822. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 06/07/2026.- Unos bañistas se duchan en la playa de Ondarreta de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha activado para este lunes y martes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en la totalidad de Euskadi, salvo en la costa donde se espera menos calor y el aviso es amarillo. EFE/Juan Herrero.

La playa de Ondarreta en una foto de archivo de EFE

Euskaraz irakurri: Beroagatik ezarritako alerta abisu horira jaitsi dute EAEn; Nafarroa erdialdean eta Iparraldean alerta mailari eutsiko diote
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Eider Garaikoetxea O. | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Seguridad, ha rebajado este sábado la alerta naranja por temperaturas muy altas en el interior, y esta pasa a ser aviso amarillo en Euskadi. Se mantiene, sin embargo, la alerta naranja para el fin de semana por riesgo de incendios forestales en Álava. En Navarra, hoy siguen en vigor los avisos amarillos por calor en todo el territorio, y para el domingo se activará una alerta naranja en el centro de la comunidad foral. Iparralde continuará en alerta naranja, con máximas de 30-36 ºC. 

La rebaja del nivel de alerta no significa que remita el calor. De hecho, este sábado está en vigor el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada en la costa, con temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 30 grados, y en la zona cantábrica interior, entre los 19 y los 36 grados. Además, entre las 12:00 y las 19:00 horas, estará activado el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en toda la CAV. 

Toda la Comunidad Foral estará bajo aviso, con máximas que rondarán los 36-37 ºC en los Pirineos y la vertiente cantábrica, y los 38 grados en el centro y la Ribera. El Iparralde, Meteofrance ha elevado el nivel de alerta a naranja, con máximas de 30 grados en la costa, y 36 en el interior.

El domingo continuará activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Euskadi, ente las 12:00 y las 19:00 horas. El termómetro subirá hasta los 34 grados en la costa, a los 35-36 grados en Álava. El interior de Bizkaia y Gipuzkoa, las máximas subirán aún más, hasta los 37 ºC. En Navarra, se mantendrán los avisos amarillos en casi todo el territorio salvo en el centro, donde se ha emitido una alerta naranja por calor, ya que las máximas podrían alcanzar los 39 ºC. Iparralde continuará también en alerta naranja. 

Además, mañana, a partir de las 17:00 horas habrá otro aviso amarillo, en este caso por precipitaciones intensas con posibilidad de granizo, especialmente en el oeste, y rachas fuertes de viento de entre 60 y 90 kilómetros por hora.

Para el lunes se mantienen los avisos amarillos por temperaturas altas persistentes y extremas, pero solo afectarán a Álava. En Navarra, el aviso estará vigente en la Ribera. De hecho, la previsión de Euskalmet apunta a un descenso de las temperaturas para el inicio de semana. Las máximas por debajo de los 30 °C cerca de la costa, y en el interior la baja será más leve. Meteofrance no ha emitido avisos por calor en Iparralde. 

Alerta naranja por riesgo de incendios forestales en Álava

Álava permanecerá todo el fin de semana en alerta naranja por riesgo de incendios forestales, ambos días entre las 12:00 y las 20:00 horas. El riesgo de incendios es alto en este territorio debido a las altas temperaturas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha. Gipuzkoa también estará bajo aviso amarillo por este motivo. El riesgo es moderado por las altas temperaturas y la intensidad del viento del sur, especialmente durante la primera mitad del domingo.

Olas de calor Incendios Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde Sociedad

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