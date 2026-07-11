SANFERMINES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El quinto encierro, peligrosísimo con los de José Escolar, con un corneado en la cara

Han salido agrupados, pero al final se han ido descolgando, lo que ha provocado momentos peligrosos, pero también espectaculares carreras. El balance inicial es de 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.

PAMPLONA, 11/07/2026.- Un mozo se echa al suelo al paso de los toros de la ganadería de José Escolar Gil en la curva de Mercaderes durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con este sábado en Pamplona. EFE/Jesús Diges
Mercaderes. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bosgarren entzierroa, oso arriskutsua José Escolarenarekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El quinto encierro de los sanfermines 2026 ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera inicialmente agrupada pero de la que al final se han ido descolgando los bravos.

Según las primeras informaciones, hay 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.

Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles.

Y así ha sido también en esta ocasión, en la que con 2 minutos y 36 segundos de carrera, han permitido a los mozos que les acompañaran compactados en más de la mitad del recorrido, aunque desde la calle Estafeta han tomado sus distancias entre ellos para correr y, aunque han permitido bonitas carreras, han hecho de su participación una de las más peligrosas de este año.

Balance de heridos

El quinto encierro ha dejado un corredor con una herida penetrante por asta de toro en la cara y trece asistencias más por contusiones diversas.

Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra por su directora asistencial, Marta Martín, se han contabilizado catorce asistencias, de las que se han previsto seis traslados a este centro.

Entre ellas figura una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica y otra contusión craneal y un traumatismo.

De momento, ha añadido, en el ambulatorio Doctor San Martín está previsto que se atienda a cuatro persona que presentan una contusión sin deformidad en la pierna, una herida no penetrante en la cara, una contusión sin deformidad en pierna y otra contusión en brazos.

Además en la enfermería de la plaza de toros están siendo atendidos cuatro corredores, dos de ellos con contusión maxilofacial, otro con una contusión en la muñeca y un cuarto con una contusión en el pie.

Fiestas de San Fermín Sociedad

Te puede interesar

SUTEA EZKARAI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los servicios de emergencias trabajan para sofocar un incendio en Ezcaray que ha obligado a evacuar a cinco personas

El incendio forestal declarado este jueves por la noche en el entorno de Ayabarrena, una de las aldeas de Ezcaray, continúa activo y ya alcanza las 105 hectáreas afectadas. Según las primeras hipótesis trasladadas por el Gobierno de La Rioja, el incendio pudo originarse por la caída de un rayo durante la tormenta registrada en la zona. La evolución de las llamas ha obligado a desalojar de forma preventiva a cinco personas y los equipos de emergencia siguen trabajando para frenar el avance del fuego.

Aralarko Larreak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El pasto ha dejado de crecer en Aralar, y los ganaderos están preocupados

Los prados de Aralar están secos y la situación es preocupante para la ganadería, ya que el pasto ha dejado de crecer por la falta de humedad. Actualmente, unas 16 000 ovejas, 1 100 yeguas, 1 200 vacas y 400 cabras se alimentan en estos pastos. En caso de quedarse sin recursos en el monte, analizarán planes de contingencia. Esta situación supone un gran golpe económico para el primer sector, y ya se están sufriendo consecuencias directas.

Cargar más
Publicidad
X