El quinto encierro, peligrosísimo con los de José Escolar, con un corneado en la cara
Han salido agrupados, pero al final se han ido descolgando, lo que ha provocado momentos peligrosos, pero también espectaculares carreras. El balance inicial es de 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.
El quinto encierro de los sanfermines 2026 ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera inicialmente agrupada pero de la que al final se han ido descolgando los bravos.
Según las primeras informaciones, hay 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.
Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles.
Y así ha sido también en esta ocasión, en la que con 2 minutos y 36 segundos de carrera, han permitido a los mozos que les acompañaran compactados en más de la mitad del recorrido, aunque desde la calle Estafeta han tomado sus distancias entre ellos para correr y, aunque han permitido bonitas carreras, han hecho de su participación una de las más peligrosas de este año.
Balance de heridos
El quinto encierro ha dejado un corredor con una herida penetrante por asta de toro en la cara y trece asistencias más por contusiones diversas.
Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra por su directora asistencial, Marta Martín, se han contabilizado catorce asistencias, de las que se han previsto seis traslados a este centro.
Entre ellas figura una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica y otra contusión craneal y un traumatismo.
De momento, ha añadido, en el ambulatorio Doctor San Martín está previsto que se atienda a cuatro persona que presentan una contusión sin deformidad en la pierna, una herida no penetrante en la cara, una contusión sin deformidad en pierna y otra contusión en brazos.
Además en la enfermería de la plaza de toros están siendo atendidos cuatro corredores, dos de ellos con contusión maxilofacial, otro con una contusión en la muñeca y un cuarto con una contusión en el pie.
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