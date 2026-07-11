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Ezkaraiko sutea egonkortu dute, 115 hektarea inguru kiskali ostean

Dirudienez, Ayabarrena herrixkako sutea ostegunean piztu zen, ekaitzean botatako tximista baten eraginez.

EZCARAY, 10/07/2026.- Los datos iniciales parecen indicar que el incendio forestal activo en la aldea de Ayabarrena, en el término municipal riojano de Ezcaray, se debió a un rayo durante la tormenta de ayer, jueves, y que ya ha quemado unas 88,7 hectáreas de matorral y arbolado. EFE/Gobierno de La Rioja CRÉDITO OBLIGATORIO SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO SÓLO USO EDITORIAL
Sutea Ezkarain. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errioxako suhiltzaileek egonkortutzat eman dute Ezkaraiko sutea, 115 hektarea sastraka eta zuhaizti erre ostean, Errioxako Gobernuaren datuen arabera.

Dirudienez, Ezkarairen parte den Ayabarrena herrixkako sutea tximista batek eragin zue joan den osteguneko ekaitzean.

Herrixkan bizi diren bost pertsonak beren etxeetan konfinatu zituzten, baina ondoren Ezkaraira lekualdatu ziren.

Mansilla de la Sierrako Udalak debekatu egin du urtegian bainatzea, sua itzaltzeko lanean hari diren aireko ibilgailuak bertatik hartzen ari direlako ura.

Errioxa Suteak Gizartea

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SUTEA EZKARAI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Larrialdi zerbitzuek lanean dihardute Ezkarain bost pertsona ebakuarazi dituen sutea itzaltzeko

Ostegun gauean Ezkaraiko Ayabarrena auzo inguruan piztutako baso-suteak aktibo jarraitzen du, eta jada 105 hektareari suntsitu ditu. Errioxako Gobernuak emandako lehen hipotesien arabera, inguruan izandako ekaitzaren tximista batek jota piztu da sutea. Sutearen bilakaerak prebentzioz bost pertsona Ayabarrenatik ateratzera behartu ditu, eta larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute suaren hedapena gelditzeko.
Aralarko Larreak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Belarrak hazteari utzi dio Aralarren, eta abeltzainak arduratuta daude

Aralarren zelaiak lehorrak daude eta egoera kezkagarria da abeltzaintzarako, hezetasun faltagatik belarrak hazteari utzi baitio. Gaur egun, 16.000 ardi, 1.100 behor, 1.200 behi eta 400 ahuntz inguru elikatzen dira larre hauetan. Mendian baliabiderik gabe geratuz gero, kontingentzia-planak aztertuko dituzte. Egoera honek kolpe ekonomiko handia dakar lehen sektorearentzat, eta jada ondorio zuzenak izaten ari dira.

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