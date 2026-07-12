Dos espectadores son trasladados al hospital por incidentes en un partido de la Donosti Cup en Tolosa
La agresión recibida por un ertzaina que ejercía de árbitro no ha sido el único altercado registrado en la Donosti Cup, donde ayer dos personas fueron trasladadas al hospital de la Asunción de Tolosa tras resultar heridas tras una pelea en la grada.
El ambiente en el encuentro entre el Elitec de Murcia y el Las Vegas 2 de Estados Unidos en el estadio de Usabal se caldeó cuando el árbitro mostró algunas tarjetas rojas, y seguidores se enzarzaron en una pelea en la grada.
El Departamento de Seguridad ha informado de que la Ertzaintza se personó en el lugar para separar a los seguidores de los niños de entre 10 y 11 años, pero no se ha presentado ninguna denuncia.
El viernes, por su parte, se produjo un nuevo altercado en Beasain con motivo de un partido de categoría juvenil.
Un millar de equipos de 31 países están participando en la Donosti Cup, y los organizadores aseguraron ayer que están trabajando para que estos sucesos no se repitan.
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