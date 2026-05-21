Europako kontsumitzaileek Google, Meta eta TikTok salatu dituzte Europako Batzordearen aurrean, finantza-iruzurrak iragartzeagatik
Salaketa Europako hamahiru herrialdetako teknologien publizitate-politika aztertu eta 2025eko abendutik 2026ko martxora bitartean ia iruzurrezko 900 iragarki atzeman ondoren etorri da. Salatzen dutenez, iragarkiak ez ezabatzeaz gain, konpainiek ez dute irmo jokatzen iruzur-mota horren berri ematen zaienean.
Europako 30 kontsumitzaile-erakundek Google, Meta eta TikTok salatu dituzte ostegun honetan Europako Batzordearen aurrean, euren plataformetan agertzen diren iruzur finantzarioei aurre egiteko orduan "porrot" egin dutelako.
Salaketa Europako hamahiru herrialdetako teknologien publizitate-politika aztertu eta 2025eko abendutik 2026ko martxora bitartean iruzurrezko ia 900 iragarki atzeman ondoren etorri da, Kontsumitzaileen Europako Elkarteak (BEUC) ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Horren berri izan ondoren, Googlek enpresaren aurrean salatutako iragarkien % 60 ezabatu zituen; Metak, % 43, eta TikTokek, % 23, BEUCek adierazi zuenez, eta 29 erakunderekin batera —horien artean, Espainiako ASUFIN eta CECU— konpainiei EBko zerbitzu digitalen legea urratzea leporatzen diete.
"Meta, TikTokek eta Googlek iruzurrezko iragarkiak modu proaktiboan ez ezabatzeaz gain, ez dute behar bezain irmo jokatzen horrelako iruzurren berri ematen zaienean", esan du Agustí Reyna BEUCen zuzendari nagusiak.
Horregatik, hiru konpainien publizitate-politika ikertzeko eskatu diete Europako Batzordeari eta agintari nazionalei, eta isunak jartzeko, betebeharrak "betetzen ez badituzte".
"Funtsezkoa da Meta, TikTok eta Googleri erantzukizunak eskatzea. Beren plataformetan agertzen diren iruzur finantzarioen aurkako neurririk hartzen ez badute, iruzurgileek Europako milioika kontsumitzailerengana iristen jarraituko dute egunero, eta horrek iruzurraren ondorioz pertsonak ehunka edo milaka euro galtzeko arriskuan jartzen ditu", gaineratu du Reynak.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Beroa heldu da; Zapatero, ikerketapean, eta tentsioa, Kuban
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Ordizian, kamioi batek matxura izan duelako
Auto-ilarek Gasteizerako noranzkoan dute eragina. Matxuratutako ibilgailua zirkulazio-arazoak eragiten ari da errepidean.
Azala ez da eguzkitara “moldatzen”: mito faltsuak, dermatologoek gezurtatuta
Begoña Ramos dermatologoak eguzkiaren inguruko mito faltsuez ohartarazi du, eta larruazala eguzkitik babesteko eta epe luzean kalteak prebenitzeko gakoak eman dizkigu.
Azokak eta landare hazitegiak jendez beteta, udako ereite sasoiari ekiteko
Neguko eta udako baratze arteko zubia izaten da maiatza; azken ilarrak, azak eta babak jaso ondoren, udako barazkiak landatzeko hilabetea izaten da. Ohi baino beranduago, baina eguzkia atera orduko, jendetza inguratu da azoka eta landare hazitegietara, baratzerako hazi bila.
Medikuek mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dute, Ministerioa negoziatzera eseri ezean
Laugarren greba astean daude medikuak. Lan-baldintza hobeak eskatzen dituzte eta protestan jarraitzeko asmoa dute konponbidea topatu arte. Ez dute greba mugagabea egitea baztertzen.
Facuak hipoteka-klausuletan espezializatutako Bilboko epaitegia "kolapsatuta" dagoela salatu eta neurriak eskatu ditu
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak onartu egin du organo judizialek "aparteko lan-karga" dutela, eta kexa Eusko Jaurlaritzako Justiziari helarazi dio.
"Hiztegi bat", Gorka Urbizuren letrekin euskaraz trebatzeko modu berria
Euskara ikasten ari direnentzat zein Berri Txarrak eta Urbizuren jarraitzaileentzat oso baliagarria izan daitekeen Hiztegi bat webgunea sortu du Beñat Erazuma Urbizuren zaleak. Hiru atal ditu webguneak: Alfabetoa, Hutsunea bete jokoa eta abestien atala.
Bularreko minbizia atzemateko baheketa programa 45 eta 74 urte arteko emakumeetara zabalduko da pixkanaka
Orain arte, bi urtean behin baheketa egiteko Estatuko Osasun Publikoaren Batzordeak ezarritako adin tartea 50etik 69ra artekoa zen. Gaur iragarritako neurriarekin, bost urte lehenago hasiko dira azterketa egiten, eta bost urte geroago amaitu.
Genetistek baieztatu egin dute Lukas Aguirreren kasuko labaneko odola biktimarena dela
Gaur lekukotza eman duten ertzainek baieztatu egin dute bi gizonezko akusatuen DNA zegoela gertakarien ondoren topatutako zapatila baten lokarrietan; ustez, akusatu nagusiak berea galdu zuen liskarrean eta errazago ihes egiteko elkarrekin trukatu zuten zapatilan zegoen, zehazki Aguirreren DNA. Bigarren akusatuaren galtzetan ere topatu dute biktimaren DNA.