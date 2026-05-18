Azala ez da eguzkitara “moldatzen”: mito faltsuak, dermatologoek gezurtatuta

Begoña Ramos dermatologoak eguzkiaren inguruko mito faltsuez ohartarazi du, eta larruazala eguzkitik babesteko eta epe luzean kalteak prebenitzeko gakoak eman dizkigu.

Beltzarantzea ez da osasunaren seinale, larruazalak eguzkiak eragindako kaltearen aurrean duen defentsa-erantzuna baizik. Hori ohartarazi dute dermatologoek sare sozialetan zabaldu diren mito eta joeren inguruan; tartean, beltzarantzeak babes naturala sortzen duela dioen uste faltsuaz.

Adituen arabera, larruazala eguzkitara “moldatu” egiten dela dioen ideiak ez du oinarri zientifikorik, eta arriskutsua izan daiteke.

Begoña Ramos Osakidetzako Urdulizko Ospitaleko dermatologoak azaldu duenez, “melaninaren sintesiak eguzkiaren aurrean nolabaiteko babesa ematen digu, baina hori ezin da eguzki-babeserako metodo gisa erabili, arriskutsua izan daitekeelako”.

Espezialistaren esanetan, beltzarantzea larruazalak erradiazio ultramore nahikoa jaso duenean agertzen da, defentsa-mekanismoak aktibatzeko. “Eguzkitara ohitzeak zelulak kaltetzen ditu, eta horrek ondorioak ditu gero”, azpimarratu du.

Hamar lagunetik hiruk baino ez dute egunero eguzki-babesa erabiltzen, eta % 38k beltzarantzea osasunarekin eta edertasunarekin lotzen dute.

Ondorio horiek ez dira beti berehala agertzen. Eguzkiak eragindako kaltea metatu egiten da, eta urte batzuk geroago fotozahartzea, orbanak zein azaleko minbizia eragin ditzake. “DNAn eragiten duen kaltea ez da ikusten, baina hor dago, egon”, gogorarazi du Ramosek.

Adituen kezka bat dator Heliocare behatokiaren datuekin. Erakunde dermatologikoek eta minbiziaren aurkako elkarteek babestutako azterlanaren arabera, herritarren % 97 daude eguzkiaren arriskuen jakitun, baina hamar lagunetik hiruk baino ez dute egunero babesa erabiltzen. 

Gainera, % 38k beltzarantzea osasunarekin eta edertasunarekin lotzen dute, eta % 42k erabiltzen dute eguzki-krema behar bezala.

Dermatologoek melanotandun beltzarantzeko sudurreko espraiez eta sun tattooez ohartarazten dute

Dermatologoek sare sozialetan zabaldu diren beste joera batzuk arroskutsuak direla ohartarazi dute, hala nola melanotana duten sudur bidezko beltzarantze-espraiak —baimendu gabeko substantziak— eta sun tattoo markak. Azken horiek eguzkiaren esposizio desorekatuaren bidez eratzen dira, eta larruazalean erredurak eragiten dituzte.

Prebentzioa da oraindik ere tresnarik eraginkorrena

Adituek gomendatzen dute eguzkia saihestea 12:00etatik 16:00etara, SPF 30 edo handiagoko babes-faktorea erabiltzea, krema bi ordutik behin berriz ematea eta babes hori txano, eguzkitako betaurreko eta arropa egokiarekin osatzea.

Gainera, arreta berezia jarri behar zaie haurrei. Izan ere, zazpi urte bete aurretik jasandako eguzki-erredurek lotura zuzena dute helduaroan melanoma garatzeko arrisku handiagoarekin. 

Horregatik, Ramosek azpimarratu du haurren kasuan bereziki garrantzitsua dela babesik gabeko esposizio luzeak saihestea.

Espainian urtero 6.800 melanoma kasu baino gehiago diagnostikatzen dira, eta azaleko minbizirik erasokorrenetako bat da. Hala ere, adituek gogorarazi dute kasu horietako asko prebenitu egin daitezkeela fotobabes-ohitura egokiekin.

Dena dela, eguzkiak baditu ondorio onuragarriak ere: D bitaminaren sintesian laguntzen du, gogo-aldartea hobetzen du eta tratamendu mediko batzuetan ere erabiltzen da. Arazoa esposizioa gehiegizkoa denean dator, larruazalak pilatutako kaltea konpontzeko duen gaitasuna gainditzen denean.

Horregatik, dermatologoek argi dute mezua: gakoa ez da eguzkia erabat saihestea, harekin harreman arduratsua izatea baizik.

Osasuna Osakidetza Gizartea

