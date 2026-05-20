Bilbo, errugbiaren lurrikararen epizentroa: Europako finalez gozatzeko gida

Bizkaiko hiriburua errugbiaren epizentroa izango da maiatzaren 22an eta 23an. EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup taldeen finalak hartuko ditu San Mamesek, milaka zalez, doako gune ludikoez, zuzeneko musikaz eta giro ezin hobeaz beteko duen nazioarteko ekitaldian.

EITB

Errugbi kluben Europako bi lehiaketa nagusien finalak hartzeko azken prestaketak egiten ari dira Bilbon: EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup. 2018an ospatutako finalen arrakastaren ondoren, Bizkaiko hiriburua galaz jantziko da berriro Europako errugbi talde onenei eta euren zaleei harrera egiteko.

Horrela, espero da milaka pertsona biltzea bi partiduez eta Champions Rugby Village zaleen zonaldeaz gozatzeko.

San Mames, errugbiaren katedrala

Europako errugbi talderik onenak erakustaldia egingo dute asteburu honetan San Mamesen:

  • EPCR Challenge Cup (maiatzaren 22an, ostirala, 21:00etan): Europako bigarren txapelketarik garrantzitsuena da —futboleko Europa Leagueren antzekoa, non irabazleak hurrengo urtean elitera jokatzeko txartel zuzena lortzen duen—. Ulster Rugby talde irlandarra eta Frantziako Montpellier Herault izango dira aurrez aurre. Irlandarrak Exeter Chiefs ingelesa finalerdietan mendean hartuta (29-12) iritsi dira hitzordura; talde frantziarrak, berriz, Dragons RFC galesa utzi zuen bidean (18-12).
  • Investec Champions Cup (maiatzaren 23an, larunbata, 15:45ean): Europako txapelketa nagusia da, Champions Leagueren parekoa, eta liga handienetako klub onenak biltzen ditu. Final handian, Union Bordeaux Begles egungo txapeldunak —finalerdietan Bath ingelesa garaitu zuen (38-26)— Leinster irlandar ahaltsua izango du aurkari; azken horrek Toulon frantziarra kaleratu zuen (29-25). Leinsterrentzat oso itzulera berezia izango da San Mamesera, bertan eskuratu baitzuen Europako azken titulua 2018an, Racing 92 taldearen aurka.
Champions Rugby Village, festaren bihotza

Champions Rugby Village gunea izango da bi finalen zaleen esparru ofiziala. Casilda Iturrizar parkeko pergolan egongo da kokatuta. Eremu irekia eta doakoa izango da bertaratzen diren guztientzat.

Guneak picnic eremuak, babesleen txokoak eta partidak jarraitzeko pantaila erraldoi bat izango ditu, eta etenik gabe egongo da zabalik 11:00etatik 01:00etara. Hona hemen egitaraua:

Maiatzaren 22an, ostirala:

  • 11:00: Gunearen irekiera.
  • 12:30: Sama Siku txaranga (bigarren saioa 15:00etatik 17:00etara izango da).
  • 13:00 - 19:00: Elorrio Rugby Taldeak antolatutako kirol-jarduerak.
  • 17:00 - 19:00: Oxabi taldearen kontzertua.
  • 19:00: Kalejira San Mameserantz, Ondalaneko Erraldoiek eta dultzaineroek lagunduta.
  • 21:00: EPCR Challenge Cup txapelketako finalaren emisioa pantaila erraldoian.
  • 23:00 - 01:00: Festaren jarraipena musika-emanaldiekin.

Maiatzaren 23an, larunbata:

  • 11:00 - 15:00: Kirol-jarduerak Elorrio Rugby Taldearen eskutik.
  • 11:00 - 13:00: Ondalaneko Erraldoien konpartsaren eta dultzaineroen desfilea.
  • 13:00 - 14:30: Sama Siku txarangaren saioa.
  • 14:30: San Mameseranzko irteera, txarangak girotuta.
  • 15:45: Investec Champions Cup txapelketako final handiaren emisioa.
  • 18:30 - 20:30: Oxabi taldearen kontzertua.
  • 20:30 - 22:30: Saioa Estrella Electrónica DJaren eskutik.
Universitario Bilbao de Rugby taldearen elkarguneak

Fan Zone ofizialaz gain, Universitario Bilbao de Rugby taldeak bi elkargune estrategiko antolatu ditu hirian:

  • Indautxu plaza (Local Rugby Meeting Point): helduentzako jarduera sozialaren erdigunea izango da. Ostiralean eta larunbatean egongo da zabalik, 10:00etatik 01:00etara etenik gabe, eta musika zein txosnak egongo dira bertan.
  • Bizkaia plaza: familia eta gazteentzako jolas- eta kirol-gune nagusia izango da. Puzgarriak, haurrentzako tailerrak eta belar artifizialezko errugbi-zelai bat izango ditu. Ostiral arratsaldean eta larunbat goizean (14:00ak arte) egongo da erabilgarri.

Zaleen iritsiera eta hotel-okupazioa

Zale kopuruari erreparatuta, Bilboko hotelek asteburuan % 90 inguruko okupazioa izatea aurreikusten dute.

Iritsierari dagokionez, zale gehienak autobusez bidaiatzea espero den arren, Bilboko Aireportuak errugbi-finalekin zuzenean lotutako 30 operazio komertzial kudeatuko ditu maiatzaren 20tik 24ra bitartean (26 txarter-hegaldi eta Aer Lingus konpainiak Dublinera joan-etorria egiteko jarritako ohiko 4 hegaldi gehigarri).

Aire-trafiko handieneko eguna larunbata izango da, hilak 23, final handiarekin batera; egun horretan txarter-hegaldien 7 etorrera eta 10 irteera zenbatuko dira. Gehienak Dublindik etorriko dira, baina Bordele, Montpellier, Londres eta Belfastetik ere iritsiko dira hegazkinak.

Eragozpenak trafikoan

Asteburu honetan hirian izango diren trafiko-gorabeherei buruzko informazioa eskura jarri du Bizkaiko Foru Aldundiak bere webgunean

