Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu herrian izandako hilketa matxistagatik
Gainera, elkarretaratzea deitu du arratsalderako, udaletxearen aurrean, hilketa matxista gaitzesteko.
Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu asteburuan herrian gertatu den hilketa matxista gaitzesteko. Halaber, elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 19:00etarako, udaletxe aurrean.
Atzo, 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuen senide batek haren etxean eta Foruzaingoari jakinarazi zion. Halaber, ia aldi berean, senarrak (43 urteko gizona) bere burua aurkeztu zuen Guardia Zibilaren Valtierrako kuartelean. Itxura guztien arabera, emakumea hil izana aitortu zuen.
Gizonak atxilotuta jarraitzen du, homizidio delitua leporatuta. Epaitegietako iturriek jakinarazi dutenez, atxilotua asteazkenean edo ostegunean eramango dute Tuterako epaitegira.
Hildako emakumeak bi hilabete zeramatzan Arguedasen bizitzen.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa); eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ezabatu egin behar da dei-zerrendatik.
