El Ayuntamiento de Arguedas decreta tres días de luto por el asesinato machista

El Ayuntamiento de Arguedas ha decretado tres días de luto ante asesinato machista ocurrido en la localidad" y ha convocado una concentración esta tarde a las 19:00 horas frente a la Casa Consistorial para denunciar los hechos.

Una mujer de 44 años fue asesinada este pasado fin de semana en la localidad navarra de Arguedas. Según fuentes de la investigación, un familiar de la víctima alertó de los hechos ayer a la Policía Foral, prácticamente al mismo tiempo que el hombre, de 43 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra. Al parecer, habría confesado haberla matado.

El hombre continúa detenido como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, y pasará a disposición judicial el miércoles o el jueves.

La mujer asesinada llevaba tan solo 2 meses viviendo en la localidad navarra.