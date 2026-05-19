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Finalizan las retenciones en la N-1 a la altura de Tolosa tras la avería de dos camiones

Dos camiones averiados a poca distancia han provocado retenenciones de más de tres kilómetros, ya que han tenido que cortado un carril.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak N-1 errepidean Tolosan, Donostiarako noranzkoan, matxuratutako bi kamioik eraginda
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EITB

Última actualización

La avería de dos camiones ha provocado esta mañana importantes retenciones en la N-1, a la altura de Tolosa, en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Ambos vehículos pesados han quedado detenidos a poca distancia entre sí, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación. Como consecuencia, se han generado retenciones de aproximadamente tres kilómetros. 

Las retenciones, que han comenzado a la altura del Polígono Industrial Usabal y han causado complicaciones en la circulación hacia San Sebastián, han finalizado pasadas las 12:00 horas y el tráfico ha quedado normalizado.

Tolosa N-1 Sociedad

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