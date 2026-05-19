Finalizan las retenciones en la N-1 a la altura de Tolosa tras la avería de dos camiones
Dos camiones averiados a poca distancia han provocado retenenciones de más de tres kilómetros, ya que han tenido que cortado un carril.
La avería de dos camiones ha provocado esta mañana importantes retenciones en la N-1, a la altura de Tolosa, en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Ambos vehículos pesados han quedado detenidos a poca distancia entre sí, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación. Como consecuencia, se han generado retenciones de aproximadamente tres kilómetros.
Las retenciones, que han comenzado a la altura del Polígono Industrial Usabal y han causado complicaciones en la circulación hacia San Sebastián, han finalizado pasadas las 12:00 horas y el tráfico ha quedado normalizado.
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