La avería de dos camiones ha provocado esta mañana importantes retenciones en la N-1, a la altura de Tolosa, en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Ambos vehículos pesados han quedado detenidos a poca distancia entre sí, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación. Como consecuencia, se han generado retenciones de aproximadamente tres kilómetros.

Las retenciones, que han comenzado a la altura del Polígono Industrial Usabal y han causado complicaciones en la circulación hacia San Sebastián, han finalizado pasadas las 12:00 horas y el tráfico ha quedado normalizado.