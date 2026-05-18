Violencia machista
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Chivite expresa su "más rotunda condena" ante el presunto asesinato machista de Arguedas

La Policía Foral investiga la muerte de una mujer en esa localidad como un posible crimen machista, por el que su pareja ha sido detenida como presunto asesino.

PAMPLONA, 13/05/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite, momentos antes de comparecer en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra, se ha ratificado en que "no ha habido ningún delito" y el suyo es un "Gobierno honesto y alejado de la corrupción". En unas breves declaraciones a los medios de comunicación, ha agradecido en primer lugar el trabajo que se ha ido desarrollando durante casi los casi ocho meses transcurridos desde la puesta en marcha de la comisión. EFE/ Jesús Diges
María Chivite, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
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Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha expresado a través de las rede sociales su "más rotunda condena al presunto asesinato machista en Arguedas".

La Policía Foral investiga la muerte de una mujer en esa localidad como un posible crimen machista, por el que su pareja ha sido detenida como presunto asesino.

"Es absolutamente insoportable. Todo mi cariño y apoyo a la familia y amigos de la mujer asesinada", sostiene en un mensaje difundido en X.

La presidenta concluye subrayando que "cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos".

Violencia machista Navarra María Chivite Sociedad

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