Chivite expresa su "más rotunda condena" ante el presunto asesinato machista de Arguedas

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha expresado a través de las rede sociales su "más rotunda condena al presunto asesinato machista en Arguedas".

La Policía Foral investiga la muerte de una mujer en esa localidad como un posible crimen machista, por el que su pareja ha sido detenida como presunto asesino.

"Es absolutamente insoportable. Todo mi cariño y apoyo a la familia y amigos de la mujer asesinada", sostiene en un mensaje difundido en X.

La presidenta concluye subrayando que "cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos".