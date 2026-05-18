Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
Maria Chivite Nafarroako presidenteak "Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista" gaitzetsi du sare sozialen bidez.
Nafarroako udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hiltzaile gisa.
"Erabat jasanezina da. Nire maitasun eta babes guztia hildako emakumearen familiari eta lagunei ", esan du X sare sozialean zabaldutako mezu batean.
"Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa. Bat gutxiago ere ez".
Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko
Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. .
Gizon batek 44 urteko emaztea hil du Arguedasen
Atzo iluntzean izan ziren gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta.
Kanpo-osasun departamentuko langileek kaltetutako ontzia aztertu dute goizean, eta, hasiera batean 18 baziren ere gastroenteritis arruntak jota zeudenak, ikuskapenaren ondoren murriztu egin da kopurua, eta lau daude orain bakartuta. Ontzia arratsaldean atzera itsasoratzea esepero da, bidaian jarraitzeko, Frantziarantz.