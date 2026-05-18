Indarkeria matxista
Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista

Foruzaingoa udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hilketa gisa.
Maria Chivite, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Maria Chivite Nafarroako presidenteak "Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista" gaitzetsi du sare sozialen bidez.

Nafarroako udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hiltzaile gisa.

"Erabat jasanezina da. Nire maitasun eta babes guztia hildako emakumearen familiari eta lagunei ", esan du X sare sozialean zabaldutako mezu batean.

"Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa. Bat gutxiago ere ez".

Indarkeria matxista Nafarroa María Chivite Gizartea

