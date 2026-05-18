Laura jaitsi da "Ambition" ontzian gastroenterisak jota bakartutakoen kopurua
Kanpo-osasun departamentuko langileek kaltetutako ontzia aztertu dute goizean, eta, hasiera batean 18 baziren ere gastroenteritis arruntak jota zeudenak, ikuskapenaren ondoren murriztu egin da kopurua, eta lau daude orain bakartuta. Ontzia arratsaldean atzera itsasoratzea esepero da, bidaian jarraitzeko, Frantziarantz.
Norobirus batek sortutako gastroenteritis agerraldiak kutsatutako Ambition gurutzaontzia Getxoko terminalean porturatu da astelehen honetako lehen orduan, eta, horren ostean, Kanpo Osasun departamentuak (Osasun Ministerioaren menpeko atala) sintomarik ez duten bidaiariei baimena eman die lurrera joateko.
Bilboko Portuko Agintaritzako iturriek jakitera eman dutenez, gurutzaontziak 1.750 pertsona daramatza, bidaiariak eta tripulazioa batuta, eta 08:00ak aldera porturatu da Getxoko gurutzaontzien terminalean.
Ondoren, Kanpo Osasun departamentuak baimena eman die bidaiari asintomatikoei lehorreratzeko, segurtasun eta osasun publikoko betekizunak bete egiten direla egiaztatu ondoren, Espainiako Gobernuak EAEn duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez.
Kanpo-osasun departamentuko langileek kaltetutako ontzia aztertu dute goizean, eta, hasiera batean 18 baziren ere gastroenteritis arruntak jotakoak, ikuskapenaren ondoren murriztu egin da kopurua, eta lau daude orain bakartuta.
Goizean, Kanpo Osasuneko zerbitzuek osasun egoera baloratzeko ikuskapena egin dute, eskala mota horietarako ezarritako ohiko kontrol eta protokoloak beteta.
Ambition Shetland uharteetatik (Erresuma Batua) atera zen eta Belfast, Liverpool eta Bresten izan zen Bordelera iritsi aurretik. Han egiaztatu zuten gastroenteritisa zuen laurogeita hamar urteko gizonezko britainiar baten heriotza. Gertaera horrekin batera, berrogeita hamar bat pertsona ondoezik zeudela jakinarazi zuten, okada eta beherakoekin.
Pasa den larunbatean ontzia Coruñako portuan atrakatu zuten, eta ondoren Gijongo Muselen, Bilboko portura abiatu aurretik.
Aurreikuspenen arabera, arratsaldeko 18:00etan abiatuko da ontzia Arroxelara (Frantzia), eta, ondoren, Europako beste hiri batzuetan zeharkaldia egiten jarraituko du.
Norobirusa gastroenteritis akutuaren edo urdaileko gripearen birusik ohikoena da, oso kutsakorra da eta inkubazio aldi oso laburra du; hori dela eta, leku itxietan agerraldi leherkorrak eragiten ditu, eta gorozki kopuru handia egitea eta ondoez orokorra dira sintoma nagusiak.
