EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon batek 44 urteko emaztea hil du Arguedasen

Asteburuan izan dira gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta. 

arguedas hilketa matxista

Arguedas, gaur arratsaldean. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

44 urteko emakume bat hil du ustez haren bikotekideak Arguedasen, Nafarroan. Antza,  gizonak bere burua aurkeztu du Guardia Zibilaren Valtierrako kuartelean, eta emakumeari eraso egin diola aitortu du. 

Ikerketako iturrien arabera, Foruzaingoaren agenteak bikotearen etxebizitzara joan dira, eta han aurkitu dute emakumearen gorpua. Berehala atxilotu dute gizonezkoa, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita.

Guardia Zibilak egin du atxiloketa, baina polizien arteko koordinazio protokoloak direla eta, ikerketa Foru Poliziak hartu du bere gain. Zabaldutako lehen informazioen arabera, emakumeak ez zuen indarkeria matxistagatik salaketarik jarrita. 

Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Jose Luis Sanz Arguedaseko alkateak aurreratu du biharko elkarretaratzea deituko duela Udalak, hilketa salatzeko. Eguerdian izango da, Udalaren atarian. 

X sare sozialen argitaratutako mezu batean, Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak adierazi du "atsekabetuta" daudela, Arguedasen izandako "usteko hilketa matxistaren" aurrean, eta elkartasuna helarazi die biktimaren gertukoei.

"Gizarte bezala, elkartuta lanean jarraitu behar dugu, indarkeria onartezin hau behin betiko desagerrarazteko", idatzi du. 

 

 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Eguneko Titularrak Nafarroa Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X