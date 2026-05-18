Nelson Davidek 73 urteko gizona itota hil zuela ondorioztatzeko zantzuak daudela esan dute auzitegiko medikuek

Biharko saioan, aldeek euren txostenak eta ondorioak aurkeztuko dituzte. Aurreikuspenen arabera, asteazkenean amaituko da epaiketa, herri-epaimahaiaren ebazpenarekin. 

BILBAO, 13/05/2026.- La Audiencia de Bizkaia ha comenzado este miércoles un nuevo juicio por homicidio a Nelson D.M.B. (d), ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao. EFE/ Miguel Toña

Nelson David Moreno, epaiketaren lehen egunean. Argazkia: EFE

EITB

Nelson David Morenok 73 urteko gizona itota, beso biluziko itotze teknika erabilita, hil zuela ondorioztatzeko moduko zantzuak badirela esan dute auzitegiko medikuek. Hilketaren ondoren akusatuari buruzko txostena egin zuten psikiatrek, berriz, azaldu dute "profil psikopata eta sadikoa" duela. 

Bizkaiko Lurralde Auzitegian joan den asteazkenean hasi zen Nelson David Morenoren aurkako beste epaiketa bat. Gutxienez bost gizonezko homosexual hiltzearekin lotu dute auzipetua —ikertzaileen arabera, zazpi ere izan litezke—, 2021eko udazkenean, Bilbon. Oraingo auzia 73 urteko gizon baten ustezko hilketarekin lotua dago, aplikazio baten bidez zita bat eduki ostean. Hilketa izan eta berehala, 3.000 euro atera zituzten biktimaren kontu korrontetik, eta horrek piztu zituen susmoak. 

Epaiketaren laugarren saioan, auzitegiko medikuek deklaratu dute. Gertakarien lekutik gorpua altxatzeko agindua eman zuen forentseak esan duenez, ezpainean eta sudurrean odol arrastoak zituen biktimak, eta lepoko azalean urradura bat ere bai. Ubeldura sakonik eduki ez izanak eraman omen zituen adituak hasiera batean "berezko heriotza" izan zitekeela ondorioztatzera. 

Bere aldetik, beste mediku batek azaldu du gizonezkoak lepoan, kokotsaren azpian, L itxurako urradura bat zuela, eta lehen txostenean "garrantzirik eman ez" bazioten ere, onartu du ezin dela baztertu homizidioaren aukera. Akusazioaren galderei erantzunez, argitu du autopsiak ondorioztatu zuela beso biluziko itotze teknikarekin hil izanaren zantzuak zeudela.   

Akusatuari buruzko txostena egin zuten psikiatrek ere eman dituzte azalpenak herri epaimahaiaren aurrean. Horien arabera, "gezurra eta manipulazioa normalizatuta" dituen pertsona da. Enpatiarik gabeko gizona, egozentrikoa eta nartzisista gisa deskribatu dute Nelson David Moreno. 

Fiskaltzak hamasei urteko espetxe zigorra eskatu du homizidio delituagatik, eta hiru urte, iruzur jarraituagatik. Akusazio partikularrak 25 urteko kartzela zigorra eskatzen du hilketagatik eta beste bost urte iruzurragatik, eta herri akusazioak 28 urte eta 9 hilabete eskatzen ditu.

