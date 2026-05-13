Serieko hiltzaile

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abian da Nelson David Moreno Bolañosen aurkako beste epaiketa bat: 77 urteko gizon bat hiltzea egozten zaio, app baten bidez zita bat izan ondoren

Akusatua 37 urtetara kondenatua izan da jada, beste hiru epaiketatan; gutxienez bost gizonezko homosexualen heriotzarekin lotu dute ikertzaileek, baina zazpi ere izan litezke.

juicio-bilbao-nelson-david-moreno-efe

Nelson David Moreno Bolañosen aurkako epaiketa bat. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Auzitegiak asteazken honetan hasiko du Nelson David Moreno Bolañosen aurkako beste epaiketa bat. Gutxienez bost gizonezko homosexual hiltzearekin lotu dute auzipetua —ikertzaileen arabera, zazpi ere izan litezke—, 2021eko udazkenean Bilbon. Oraingo auzia 77 urteko gizon baten ustezko hilketarekin lotua dago, app baten bidez zita bat eduki ostean. Fiskaltzak hamasei urteko espetxe zigorra eskatu du homizidio delituagatik, eta beste hiru urte iruzur jarraituagatik.

Moreno Bolaños hiru epaiketatan izan da kondenatua jadanik. Lehenengo epaiketan, hamar urteko kartzela zigorra ezarri zioten, 2021eko abenduan app baten bidez ezagututako gizon bat hiltzen saiatzeagatik. Biktimak ihes egitea lortu zuen, eta salaketa jarri zuen gero.

Bigarren epaiketan, bi urte eta hiru hilabeteko zigorra ezarri zioten delitu ekonomikoengatik, gizon bati lapurtu ostean; ikusteko dago auzi hori homizidio gisa ere epaituko duten.

Azken epaiketan, berriz, 25 urteko espetxe zigorra ezarri zioten 2021eko urrian 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik: mataleoi teknika erabiliz ito zuen, eta ondoren lapurreta egin. Guztira, 37 urtetik gorako espetxe zigorrak pilatzen ditu akusatuak.

Auzibide luzea

Edonola ere, Moreno Bolañosek oraindik epaiketa gehiago ditu aurretik, guztira bost homizidiorekin lotu baitute —zazpi izan litezkeela uste dute ikertzaileek—, baita beste bi hilketa saiakerarekin ere. 

Hala adierazi zuen lehenengo epaiketan Ertzaintzako ikertzaileetako batek; haren esanetan, ikertzaileek “erabat lotuta” ikusten dute auzipetua gizonezko homosexualen zazpi heriotzarekin. Guztiak antzeko egoeretan aurkitu zituzten euren etxeetan, eta ustezko hiltzaileak erabilitako jokabidea antzekoa izango zen.

Oraingo epaiketa 2021eko urriaren 5ean 77 urteko gizon baten ustezko hilketaren ingurukoa da. Fiskaltzaren arabera, erabilitako modus operandia oso antzekoa izan zen musika irakaslearen kasuan erabilitakoarekin.

Auzipetua, 24 urteko gaztea zen orduan eta Wapo harremanetarako aplikazioaren bidez jarri omen zen harremanetan 77 urteko gizonarekin. Biktimaren etxebizitzan, eta sexu harreman baten testuinguruan, mataleoi teknikaren bidez ito omen zuen. Ondoren, haren telefono mugikorra erabilita dirua atera zuen banku kontuetatik.

Epaiketa gehiago udazkenean

Ertzaintzaren Ikerketa Kriminaleko Unitate Zentralaren arabera, Moreno Bolañosek jokabide bera erabili zuen 2021eko udazkenean Bilbon egindako hainbat erasotan, zigorgabetasun sentsazioa izateraino. Gaur hasitako epaiketaren ostean, udazkenean beste bi homizidioren inguruko epaiketak egingo dituzte.

Defentsak argudiatu izan du akusatua gizonezko homosexualei lapurreta egiten zien talde baten agindupean jarduten zuela. Ertzaintzak eta epaimahaiek, baina, ez diote sinesgarritasunik eman akusatuaren kontakizunari. Ikusteko dago defentsak estrategia bera erabiliko duen oraingo epaiketan ere.

Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

vivienda-etxebizitza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak

Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X