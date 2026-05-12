Aranako harrera zentroa urrian zabalduko dute eta 120 pertsonentzako lekua izango du
Espainiako Gobernuak azaldu duenez, plaza kopurua murriztu izanaren arrazoia da —hasiera batean, 350 plaza zeuden aurreikusita— duela hiru urte proiektua pentsatu zenean baino errefuxiatu gutxiago ari direla iristen egun Estatura. Ondorioz, "presioa nabarmen murriztu" da.
Gasteizko Arana klinikaren eraikin zaharrean egokitzen ari ziren Nazioarteko Babeserako Harrera Zentroak datorren urrian zabalduko ditu ateak, eta 120 pertsona hartzeko tokia izango du. Hasieran, familia unitateak, seme-alabak dituzten emakumeak, izango dira erabiltzaileak.
Pilar Cancela Espainiako Gobernuko Migrazioen Estatu idazkariak eman du informazioa, zentroaren obretara gaur egin duen bisitan. Bertan azaldu duenez, plaza kopurua murriztu izanaren atzean arrazoi bat dago: proiektua pentsatu eta diseinatu zenean, orain hiru urte, Estatura iristen ziren errefuxiatuen kopurua gaur egungoa baino % 46 handiago zen. "Presioa nabarmen murriztu" denez, premiak ere txikiagoak direla azaldu du.
Espainiako Gobernuak egitasmoa iragarri zuenetik, gaia ika-mika iturri izan da Eusko Jaurlaritzako bazkide diren EAJ eta PSE-EEren artean. Jeltzaleek behin eta berriz eskatu dute proiektua gelditzea, "euskal harrera ereduarekin" bat ez datorrela argudiatuta.
Gaurko bisitan, Cancela EAJko Gasteizko ordezkariekin bildu da, eta "balorazio positiboa" egin du amaieran. Haren hitzetan, bi aldeek "hitz egiten jarraitzeko konpromisoa" berretsi dute.
Halaber, jakinarazi du ez dutela baztertzen aurrerago plaza kopurua handitzea, "beharren arabera" eta "gainerako erakundeekin adostuta”.
Auzotarrek agertutako errezeloen aurrean, Estatu idazkariak azpimarratu du "migrazioa edo asilo-eskatzaileak beldurrarekin lotzea ez dela arrazoibide logikoa".
Aranara joango diren pertsonak Estatuko harrera sisteman daude jada, eta banakako jarraipena egingo zaie.
