MIGRAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aranako harrera zentroa urrian zabalduko dute eta 120 pertsonentzako lekua izango du

Espainiako Gobernuak azaldu duenez, plaza kopurua murriztu izanaren arrazoia da —hasiera batean, 350 plaza zeuden aurreikusita— duela hiru urte proiektua pentsatu zenean baino errefuxiatu gutxiago ari direla iristen egun Estatura. Ondorioz, "presioa nabarmen murriztu" da.

 

 

Pilar Cancela Arana zentroa gasteiz

Pilar Cancela eta Marisol Garmendia, Aranako zentroko obretara egin duten bisitan. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Gasteizko Arana klinikaren eraikin zaharrean egokitzen ari ziren Nazioarteko Babeserako Harrera Zentroak datorren urrian zabalduko ditu ateak, eta 120 pertsona hartzeko tokia izango du. Hasieran, familia unitateak, seme-alabak dituzten emakumeak, izango dira erabiltzaileak.

Pilar Cancela Espainiako Gobernuko Migrazioen Estatu idazkariak eman du informazioa, zentroaren obretara gaur egin duen bisitan. Bertan azaldu duenez, plaza kopurua murriztu izanaren atzean arrazoi bat dago: proiektua pentsatu eta diseinatu zenean, orain hiru urte, Estatura iristen ziren errefuxiatuen kopurua gaur egungoa baino % 46 handiago zen. "Presioa nabarmen murriztu" denez, premiak ere txikiagoak direla azaldu du. 

Espainiako Gobernuak egitasmoa iragarri zuenetik,  gaia ika-mika iturri izan da Eusko Jaurlaritzako bazkide diren EAJ eta PSE-EEren artean. Jeltzaleek behin eta berriz eskatu dute proiektua gelditzea, "euskal harrera ereduarekin" bat ez datorrela argudiatuta. 

Gaurko bisitan, Cancela EAJko Gasteizko ordezkariekin bildu da, eta "balorazio positiboa" egin du amaieran. Haren hitzetan, bi aldeek "hitz egiten jarraitzeko konpromisoa" berretsi dute. 

Halaber, jakinarazi du ez dutela baztertzen aurrerago plaza kopurua handitzea, "beharren arabera" eta "gainerako erakundeekin adostuta”. 

Auzotarrek agertutako errezeloen aurrean, Estatu idazkariak azpimarratu du "migrazioa edo asilo-eskatzaileak beldurrarekin lotzea ez dela arrazoibide logikoa". 

Aranara joango diren pertsonak Estatuko harrera sisteman daude jada, eta banakako jarraipena egingo zaie.

 

Eguneko Titularrak Gasteiz Migrazioa Errefuxiatuak Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

vivienda-etxebizitza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak

Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X