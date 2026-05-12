Jokabide homofoboa egotzita epaitu dituzten lau gazteek ukatu egin dute gertakarietan parte hartu izana
Biktimari elkartasuna adierazteko, Egham Nafarroak elkarretaratzea egin du auzitegiaren atarian eta homofobiari aurre egiteko neurriak eskatu ditu.
Lau gazte epaitu dituzte gaur Nafarroako Lurralde Auzitegian, gizonezko bati irain homofoboak egiteagatik. Osotasun moralaren aurkako delitua leporatzen diete laurei, eta 21na hilabeteko espetxe-zigorra, biktimarekiko urruntze agindua hiru urtetan eta 3.000 euroko kalteordaina eskatzen dizkiete.
Epaitzen ari diren gertakariak 2024ko azaroan gertatu ziren, Iruñeko hilerriaren inguruan LGTBI komunitateko kideek elkartzeko erabiltzen duten 'cruising' gunean. Salaketaren arabera, ustezko erasotzaileek biktima iraindu zuten, eta autoarekin atzetik jarraitu zioten. Gaur, epailearen aurrean gertakari horietan parte hartu izana ukatu dute gazteek.
Bere deklarazioan, biktimak azaldu du hainbat alditan "marikoia" deitu ziotela, aipatutako leku horretan bakarrik zegoela. "Beldurtuta", bere ibilgailuan sartu eta handik alde egitea erabaki zuen, baina berehala ohartu zen beste auto bat atzetik segika zuela. Aitortu du hasieran ez zuela salaketa jartzeko asmorik, baina 'cruising' espazio hori "babesteko" eman duela urratsa zehaztu du. "Nekatuta nago halako egoerak bizi behar izateaz".
Gertakarien lekuko izan zen pertsona batek ere deklaratu du. Haren hitzetan, epaitzen ari diren lau gazteak ikusi zituen hilerriaren ingurura hurbiltzen. Jarrera "arraroa" zutela eta "ezkutuan bezala" zihoazela ziurtatu du. Halako hainbat egoera aurrez ikusiak zituenez, "zerbait gerta zitekeela" eta, argazkia atera zion ustezko erasotzaileen autoaren matrikulari. "Badaezpada" ez zen gerturatu eta, beraz, ez zituen oihuak entzun.
Homofobiari aurre egiteko neurriak
Biktimari elkartasuna adierazteko, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute Justizia Auzitegiaren atarian, Egham Nafarroa kolektiboak deituta. Argi esan dute ez dutela nahi "inolako espetxe zigor eredugarririk", "erreparazio neurriak" baizik. Besteak beste, auzipetuentzako gizarte eta hezkuntza arloko formazioa eskatu dute.
Halaber, 'cruising' espazioen "balio sinbolikoa" nabarmendu dute, eta horiek "babesteko" neurriak ere galdegin dituzte, bertara doazen pertsonen "segurtasuna bermatzeko".
Ehgam Nafarroaren arabera, jokabide homofoboek gizarte demokratikoetan lekurik ez dutela erakutsi beharko luke epaiketa honek. "Nafarroako Lurralde Auzitegiari eskatzen diogu ‘cruising’ espazioek LGTBI kolektiboarentzat duten balio sinbolikoa aintzat hartzea", esan du kolektiboak.
