Los cuatro jóvenes juzgados por conducta homófoba en Pamplona niegan su participación en los hechos
En solidaridad con el denunciante, la asociación Egham Nafarroa se ha concentrado frente al Palacio de Justicia de la capital navarra donde han reclamado medidas preventivas contra la homofobia.
La Audiencia Provincial de Navarra ha acogido este martes el juicio a cuatro jóvenes por un delito contra la integridad moral al proferir insultos y mostrar conducta homófoba hacia un hombre en Pamplona. Los hechos que están siendo juzgados ocurrieron el 9 de noviembre de 2024 en la parte trasera del cementerio de la capital navarra, una zona conocida por ser un lugar de encuentro de personas de la comunidad homosexual.
Además, según la denuncia, el comportamiento intimidatorio habría continuado ya que la víctima, ante esta situación, se marchó en coche y fue perseguido con el vehículo en que iban los acusados.
En sus declaraciones, los cuatro encausados han negado su participación en los hechos. Se enfrentan una pena de 21 meses en prisión, una orden de alejamiento de más de 200 metros del denunciante durante tres años y una indemnización de 3000 euros por daños morales.,
En el juicio, la víctima ha relatado que se encontraba sola cuando de repente empezó a escuchar gritos constantes de "maricón", en repetidas ocasiones, aunque no supo identificar si era de una o varias voces. Debido a esto, le entró el miedo y se escondió en el interior de su propio vehículo y vio cómo pasaba por delante un automóvil "bajo y oscuro" y decidió marcharse, pero se percató de que el otro coche le estaba siguiendo "muy cerca".
Ha reconocido que en un principio no tenía intención de denunciar, pero lo ha hecho por "proteger este lugar". "Estoy cansado de que tengamos que vivir estas cosas".
Asimismo, un testigo ha asegurado que vio a estos cuatro jóvenes, que se dirigían al lugar de "manera extraña", como si fueran “a escondidas” y que debido a otros casos de intimidación que se han vivido sospechó que “algo iba a pasar”, sacó fotos a la matrícula del coche y mantuvo una distancia prudencial del lugar, por lo que no oyó los insultos.
Medidas preventivas
En solidaridad con el denunciante, la asociación Egham Nafarroa se ha concentrado esta mañana en la entrada del Palacio de Justicia, donde ha afirmado que no busca penas de prisión o ejemplarizantes, sino medidas preventivas de formación y acompañamiento socioeducativo a las personas investigadas.
Asimismo, el colectivo ha asegurado que buscan "garantizar la seguridad y protección de las personas que van a esos espacios de socialización", denominados 'cruising'.
"Pedimos a la Audiencia Provincial de Navarra que se tenga en cuenta el carácter simbólico para el colectivo LGTBI de los espacios del cruising. También pedimos que desde la acusación popular se haga un reconocimiento del carácter discriminatorio de los hechos y que quede acreditado que estas conductas no son lícitas en una sociedad democrática", ha reclamado Egham Nafarroa.
Te puede interesar
Reservados 100 000 € para ayudas a los huérfanos de víctimas mortales de violencia machista de Euskadi
Las ayudas se dirigen a todos los hijos residentes en la CAV cuyas madres hayan sido asesinadas en casos enmarcados en la violencia de género desde el 1 de enero 2003. La ayuda económica, que suele ser anual, llegó el 2025 a ocho niños y jóvenes.
Insausti deja en el aire la candidatura de San Sebastián al Mundial 2030: “Hay que analizar sus consecuencias”
El alcalde defiende estudiar con “prudencia y rigor” el impacto económico, logístico y social del evento, mientras el PSE-EE reclama un apoyo más firme a la propuesta donostiarra.
El acusado del asesinato de su mujer embarazada, Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar en el juicio
En el escrito de conclusiones, las acusaciones han mantenido su petición de 45 años de prisión para el acusado por el asesinato de la joven alavesa, mientras que la defensa ha reiterado su solicitud de libre absolución.
Estas son las medidas urgentes que buscan responder a la emergencia residencial en Euskadi
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco busca adaptar las políticas públicas en materia de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliando las coberturas y ayudas, flexibilizando los instrumentos y respondiendo de forma "más rápida y eficaz" a quienes actualmente tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. Además, el Gobierno Vasco prevé medidas para ampliar el parque inmobiliario destinado a vivienda protegida y alquiler público.
Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor y Shinova ofrecerán conciertos en los Sanfermines 2026
El Ayuntamiento de la capital navarra ha dado a conocer a algunos de los artistas que ofrecerán conciertos durante los sanfermines de este año.
Ingresa en prisión el detenido por agredir sexualmente a una joven en una residencia de estudiantes de Arrasate
La agresión sexual tuvo lugar en febrero, aunque la víctima presentó la denuncia el pasado viernes. La Universidad de Mondragón ha expresado su "más firme rechazo y condena" por los hechos, y este mediodía se han llevado a cabo concentraciones en todos sus campus y centros.
Insausti defiende la vivienda tasada como "solución para la clase media"
El alcalde de Donostia opina que la vivienda tasada es la solución para que la clase media pueda acceder a una vivienda en San Sebastián, porque, en sus palabras, "está por encima de los baremos para acceder a una vivienda protegida pero por debajo de los precios del mercado libre".
Recuperada la normalidad en la Bi-30 tras un accidente múltiple que ha provocado retenciones kilométricas en la Avanzada y en el Txorierri
Varios vehículos han colisionado en el punto kilométrico 10 de la carretera Bi-30, en sentido Barakaldo. Tres personas han tenido que ser atendidas.
El Gobierno Vasco quiere acabar con el fraude en la compraventa de VPO
El consejero Denis Itxaso asegura que cada vez está más extendido el fraude en la venta de VPO. Según ha explicado hay propietarios que exigen una plusvalía al comprador "por la venta de muebles en B". Defiende que las VPO se crearon para luchar contra la especulación e informa de que se van a luchar contra estas prácticas fraudulentas.