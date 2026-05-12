La Audiencia Provincial de Navarra ha acogido este martes el juicio a cuatro jóvenes por un delito contra la integridad moral al proferir insultos y mostrar conducta homófoba hacia un hombre en Pamplona. Los hechos que están siendo juzgados ocurrieron el 9 de noviembre de 2024 en la parte trasera del cementerio de la capital navarra, una zona conocida por ser un lugar de encuentro de personas de la comunidad homosexual.

Además, según la denuncia, el comportamiento intimidatorio habría continuado ya que la víctima, ante esta situación, se marchó en coche y fue perseguido con el vehículo en que iban los acusados.

En sus declaraciones, los cuatro encausados han negado su participación en los hechos. Se enfrentan una pena de 21 meses en prisión, una orden de alejamiento de más de 200 metros del denunciante durante tres años y una indemnización de 3000 euros por daños morales.,

En el juicio, la víctima ha relatado que se encontraba sola cuando de repente empezó a escuchar gritos constantes de "maricón", en repetidas ocasiones, aunque no supo identificar si era de una o varias voces. Debido a esto, le entró el miedo y se escondió en el interior de su propio vehículo y vio cómo pasaba por delante un automóvil "bajo y oscuro" y decidió marcharse, pero se percató de que el otro coche le estaba siguiendo "muy cerca".

Ha reconocido que en un principio no tenía intención de denunciar, pero lo ha hecho por "proteger este lugar". "Estoy cansado de que tengamos que vivir estas cosas".

Asimismo, un testigo ha asegurado que vio a estos cuatro jóvenes, que se dirigían al lugar de "manera extraña", como si fueran “a escondidas” y que debido a otros casos de intimidación que se han vivido sospechó que “algo iba a pasar”, sacó fotos a la matrícula del coche y mantuvo una distancia prudencial del lugar, por lo que no oyó los insultos.

Medidas preventivas

En solidaridad con el denunciante, la asociación Egham Nafarroa se ha concentrado esta mañana en la entrada del Palacio de Justicia, donde ha afirmado que no busca penas de prisión o ejemplarizantes, sino medidas preventivas de formación y acompañamiento socioeducativo a las personas investigadas.

Asimismo, el colectivo ha asegurado que buscan "garantizar la seguridad y protección de las personas que van a esos espacios de socialización", denominados 'cruising'.



"Pedimos a la Audiencia Provincial de Navarra que se tenga en cuenta el carácter simbólico para el colectivo LGTBI de los espacios del cruising. También pedimos que desde la acusación popular se haga un reconocimiento del carácter discriminatorio de los hechos y que quede acreditado que estas conductas no son lícitas en una sociedad democrática", ha reclamado Egham Nafarroa.