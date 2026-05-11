Varios vehículos han colisionado esta tarde, sobre las 17:10 horas, en el punto kilométrico 10 de la carretera Bi-30, en sentido Barakaldo. Como consecuencia del siniestro, tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, se han cortado tres carriles y se están generando retenciones de 4 kilómetros en la Avanzada y de 6 kilómetros en el Txorierri.