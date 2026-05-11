Irán y precio de las entradas, las polémicas a un mes del Mundial de Fútbol
La incertidumbre sobre la participación de Irán y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Irán, confirmado… con condiciones y dudas
La selección iraní afronta en Turquía la parte final de su preparación pendiente aún de que se confirme de forma oficial su participación en el Mundial.
El pasado fin de semana, la Federación Iraní aseguró que su equipo irá al Mundial si se respetan 10 condiciones que afectan a la entrega de visados a toda su delegación, la seguridad del equipo y el respeto a los símbolos del país, como el himno y la bandera.
La delegación iraní, además, pide garantías de que cada partido no se convertirá en un altavoz de las reivindicaciones de la disidencia. Por eso, exige que sólo se permita el ingreso a los estadios con la bandera oficial y se respete el himno.
Con ambos países enfrentados en una guerra que no se sabe cuándo concluirá, la seguridad es un reto organizativo para Estados Unidos, desde la llegada del conjunto persa a su concentración en Tucson (Arizona), como muy tarde el 10 de junio.
El reglamento de la competición establece que los equipos tendrán que estar en su cuartel general al menos cinco días antes de su primer partido e Irán debuta contra Nueva Zelanda el 15 de junio, en Los Ángeles.
La polémica de los “precios variables”
La FIFA lo ha denominado "precios variables" para distinguirlos de los "precios dinámicos", que fija de forma automática un algoritmo en función de la demanda. Estos se ajustan durante las distintas fases de venta, según la disponibilidad para cada partido.
El hecho es que esa corrección ha sido normalmente al alza, lo que ha provocado quejas, entre otros, de Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers, que pidieron a la Unión Europea que interviniera, de algunos congresistas demócratas y la protesta generalizada de los aficionados por adaptar al fútbol una práctica habitual en el mundo del entretenimiento estadounidense y que ya usan la NBA y la NFL.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha justificado la decisión en que, en un país como Estados Unidos en el que se permite la reventa, los precios fijos hubiesen favorecido su incremento en el mercado secundario.
Según un estudio de The Athletic, los precios para las tres principales categorías aumentaron un promedio del 34 % entre octubre y abril y la entrada más cara para la final, que se disputará el 19 de julio ya ha alcanzado 32 970 dólares (unos 28 000 euros).
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