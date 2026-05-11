La selección iraní afronta en Turquía la parte final de su preparación pendiente aún de que se confirme de forma oficial su participación en el Mundial.

El pasado fin de semana, la Federación Iraní aseguró que su equipo irá al Mundial si se respetan 10 condiciones que afectan a la entrega de visados a toda su delegación, la seguridad del equipo y el respeto a los símbolos del país, como el himno y la bandera.

La delegación iraní, además, pide garantías de que cada partido no se convertirá en un altavoz de las reivindicaciones de la disidencia. Por eso, exige que sólo se permita el ingreso a los estadios con la bandera oficial y se respete el himno.

Con ambos países enfrentados en una guerra que no se sabe cuándo concluirá, la seguridad es un reto organizativo para Estados Unidos, desde la llegada del conjunto persa a su concentración en Tucson (Arizona), como muy tarde el 10 de junio.

El reglamento de la competición establece que los equipos tendrán que estar en su cuartel general al menos cinco días antes de su primer partido e Irán debuta contra Nueva Zelanda el 15 de junio, en Los Ángeles.