Rafael Bengoa cree que el brote de hantavirus está controlado: "Ahora toca controlar y rastrear los casos aislados"

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el experto en salud pública, Rafael Bengoa, cree que la situación generada por el hantavirus "está controlada" y considera que lo importante ahora es hacer un seguimiento correcto de los casos positivos. Por otra parte, ha señalado que no hay peligro global porque el poder de infección de este virus es bajo y porque a diferencia del covid solo contagian las personas sintomáticas.