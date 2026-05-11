HANTAVIRUS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rafael Bengoa cree que el brote de hantavirus está controlado: "Ahora toca controlar y rastrear los casos aislados"

Rafael Bengoa experto en salud pública Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Rafael Bengoa, experto en salud pública, hoy, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Hantabirusaren agerraldia "kontrolatuta " dagoela uste du Rafael Bengoak: "Orain kasu positiboen jarraipena egin behar da"
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el experto en salud pública, Rafael Bengoa, cree que la situación generada por el hantavirus "está controlada" y considera que lo importante ahora es hacer un seguimiento correcto de los casos positivos. Por otra parte, ha señalado que no hay peligro global porque el poder de infección de este virus es bajo y porque a diferencia del covid solo contagian las personas sintomáticas.

Titulares de Hoy Hantavirus Enfermedades Salud Sociedad

Te puede interesar

apirilak 17 manifestazioa aurkezpena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una "gran manifestación" exigirá el 17 de abril de 2027, en Bilbao, un cambio el modelo de cuidados

Desde la dinámica Denon Bizitzak Erdigunean han explicado que continúan las razones que llevaron a convocar en 2023 la huelga general feminista con la que se denunciaron las "carencias" del sistema de cuidados. En concreto, se reclamó un sistema de cuidados diferente que ponga a las personas en el centro, un sistema de corresponsabilidad y que sea "público, gratuito, universal y de calidad".
Cargar más
Publicidad
X