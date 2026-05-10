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Una detenida, un investigado y expedientadas varias personas en dos controles a discotecas de Vitoria-Gasteiz

La Ertzaintza se ha incautado de cinco armas blancas y objetos peligrosos en un dispositivo preventivo llevado a cabo esta pasada madrugada en sendos dispositivos de seguridad en dos discotecas
Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbat lagun espedientatu dituzte Gasteizko bi diskoteketan egindako kontroletan
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Agencias | EITB

Última actualización

Una joven de 20 años ha sido detenida por un delito de atentado a agente de la autoridad, un hombre de 30 años está investigado por posesión de sustancias estupefacientes y varias personas de edades comprendidas entre los 17 y los 42 años han sido expedientadas por diversos motivos en dos operativos llevados a cabo la madrugada de este domingo en dos discotecas de la capital alavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, se trata de controles realizados en el marco de la prevención para el control de armas blancas y objetos peligrosos, sustancias estupefacientes, control de menores e inspección del personal de accesos a los locales.

El balance del dispositivo en ambas discotecas ha sido de una persona investigada por un delito contra la salud pública, un hombre de 30 años en posesión de sustancia estupefaciente, cocaína, y 12 propuestas de sanción por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LSC). Además, una mujer, de 20 años, ha sido detenida por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Entre los expedientes por LSC, se han ocupado cinco armas blancas u objetos peligrosos, en concreto, una navaja, un cúter, unas tijeras, un sacacorchos y un spray de defensa a cinco personas, entre 21 y 42 años.

A cuatro personas, de 17, 28, 38 y 42 años, se les ha propuesto para sanción, a dos de ellas por tenencia de sustancias estupefacientes (hachís), a una de ellas se le ha ocupado una báscula de precisión y a otra una navaja.

El resto de expedientados lo han sido por desobediencia, en dos casos, y negativa a identificarse, tres personas de 25, 29 y 31 años. En una de las discotecas también se han realizado cuatro actas por presencia de menores en el interior del local.

Delitos Vitoria-Gasteiz Sociedad

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