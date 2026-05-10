AGRESIÓN SEXUAL
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Detenido un hombre en Pamplona acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer en la Rochapea

La agresión ha ocurrido de madrugada en la zona de Trinitarios, en Iruñea, donde tres jóvenes han intervenido tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. La mujer ha sido atendida siguiendo el protocolo de agresiones sexuales y el detenido, de 38 años, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Euskaraz irakurri: Emakume batek bortxaketa saiakera bat jasan du Arrotxapean eta hiru gaztek erasoa geldiarazi dute Iruñean
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EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 38 años acusado de intentar violar a una mujer en la zona de Trinitarios, en el barrio de la Rochapea de Iruñea.

Los hechos han ocurrido pasadas las cuatro de la mañana. El presunto agresor habría perseguido a la víctima por varias calles de la capital navarra antes de tirarla al suelo, golpearla y realizarle tocamientos. Además, intentó bajarle los pantalones durante la agresión.

Tres jóvenes que se encontraban cerca del lugar escucharon los gritos de auxilio de la mujer e intervinieron de inmediato para frenar el ataque. Posteriormente, alertaron de lo sucedido y agentes de la Policía Municipal procedieron a detener al hombre.

La víctima fue atendida tras la agresión siguiendo el protocolo establecido para casos de violencia sexual. El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Pamplona Abusos sexuales Sociedad

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