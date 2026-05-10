La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 38 años acusado de intentar violar a una mujer en la zona de Trinitarios, en el barrio de la Rochapea de Iruñea.

Los hechos han ocurrido pasadas las cuatro de la mañana. El presunto agresor habría perseguido a la víctima por varias calles de la capital navarra antes de tirarla al suelo, golpearla y realizarle tocamientos. Además, intentó bajarle los pantalones durante la agresión.

Tres jóvenes que se encontraban cerca del lugar escucharon los gritos de auxilio de la mujer e intervinieron de inmediato para frenar el ataque. Posteriormente, alertaron de lo sucedido y agentes de la Policía Municipal procedieron a detener al hombre.

La víctima fue atendida tras la agresión siguiendo el protocolo establecido para casos de violencia sexual. El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual.