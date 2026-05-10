Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Arrotxapean emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzea egotzita

Erasoa goizaldean gertatu da, Trinitarios inguruan, Iruñean. Hiru gaztek biktimaren oihuak entzun dituzte, eta horiek geldiarazi dute erasoa. Biktima sexu-erasoetarako protokoloari jarraituz artatu dute, eta atxilotua beharrezko izapideak betetakoan eramango dute epaile aurrera.

EITB

Iruñeko Udaltzaingoak 38 urteko gizon bat atxilotu du Trinitarios inguruan, Arrotxapea auzoan, emakume bat bortxatzen saiatzea egotzita.

Goizeko laurak jota zirenean, ustezko erasotzaileak Nafarroako hiriburuko hainbat kaletatik jarraitu omen dio biktimari, lurrera bota, kolpatu eta ukituak egin aurretik, eta biktimari galtzak jaisten saiatu da.

Handik gertu zeuden hiru gaztek emakumearen oihuak entzun dituzte, laguntza eske, eta berehala esku hartu dute erasoa gelditzeko. Ondoren, gertatutakoaren berri eman diete agintariei, eta Udaltzaingoak erasotzailea atxilotu du.

Biktima osasun-langileek artatu dute, sexu-indarkeria kasuetarako ezarritako protokoloari jarraituz. Atxilotua, berriz, komisariara eraman dute, epailearen aurrera eraman aurretik beharrezko izapideak betetzera, sexu-eraso baten ustezko egilea izatea egotzita.

