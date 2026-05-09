Bi adingabe eta haien aita atxilotu dituzte Gasteizen ikaskide ohi bati estortsioa egiteagatik

Antza denez, dirua eskatu zioten bere argazki batzuk (biluzik azaltzen zen horietan) ez zabaltzearen truke. Mutilak ordainketa egin zuen, baina handik bi astera berriro jarri ziren berarekin harremanetan, sare sozialen bidez, diru gehiago eskatzeko. Biktimari makila batekin eta labana batekin ere egin zioten eraso.

Agentziak | EITB

Ertzaintzak 16 eta 17 urteko bi adingabe eta haien aita (35 urtekoa) atxilotu ditu Gasteizen, semeetako ikaskide ohi bati estortsioa egiteagatik. Ikaskide horri dirua eskatu zioten biluzik azaltzen zen zenbait irudi ez erakustearen truke.

Joan zen otsailean, bi anaietako bat 15 urteko ikaskide ohi batekin harremanetan jarri zen, eta diru kopuru jakin bat emateko eskatu zion. Hori egin ezean, duela bi urte grabatu zuen bideo bat zabalduko zuela ohartarazi zion. Bideo horretan biluzik agertzen zen biktima, ikasten ari ziren ikastetxeko dutxetan.

Mutilak ordainketa egin zuen, baina handik bi astera bere ikaskide ohia berriro jarri zen berarekin harremanetan sare sozialen bidez, diru gehiago eskatzeko.

Egun batzuk geroago, hitzordua jarri zuten, eta, antza denez, estortsioaren biktimari makila batekin eta labana batekin egin zioten eraso.

Atzo, biktimak beste hitzordu bat izan zuen ikaskide ohiarekin, eta haren anaia eta aita ere azaldu ziren. Labana batekin mehatxatu zuten mutila, kolpatu egin zuten, eta dirua eta urrea emateko agindu zioten.

Ertzaintzak larunbat honetan jakinarazi duenez, hiru susmagarriak ostiralean bertan atxilotu zituzten, polizia aurrekariak baitituzte. 

