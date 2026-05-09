Gizon batek sexu-erasoa egin dio bikotekide ohiari Agurainen, urruntzeko agindua urratuta
Gasteizen atxilotu dute 28 urteko gizona, eta epaileak espetxera bidali du. Aurretik heriotza-mehatxuak eginak zizkion, eta ez zen urruntzeko agindua urratzen zuen lehenengo aldia.
Ertzaintzak 28 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen, joan den astean bikotekide ohiari Agurainen sexu-erasoa egiteagatik, urruntze-agindua urratuta.
Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, atxiloketa eragin duten gertakariak joan den astean izan ziren, Agurainen. Erasotzaileak Arabako hiriburutik eraman zuen biktima indarrez. Emakumearengandik urruntzeko agindua zuen arren, hurbildu egin zitzaion, ibilgailu batean sartu, eta Agurainera eraman zuen. Bidean, sakelako telefonoa kendu zion.
Aguraingo etxebizitza batean egin zion sexu-erasoa. Aurretik heriotza-mehatxuak eginak zizkion, eta ez zen urruntzeko agindua urratzen zuen lehenengo aldia.
Atxilotuak aurrekari polizialak ditu genero-indarkeriagatik. Atzo, ostirala, epailearen esku utzi zuten, eta hark espetxeratzeko agindua eman zuen.
