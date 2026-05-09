La Ertzaintza ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 28 años por agredir sexualmente a su expareja la semana pasada en Salvatierra, quebrantando una orden de alejamiento.

Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos que han motivado la detención se produjeron la semana pasada en Salvatierra, a donde el agresor trasladó a la víctima por la fuerza desde la capital alavesa. Pese a tener una orden de alejamiento de la mujer, se le acercó, la introdujo en un vehículo y la trasladó hasta Salvatierra, arrebatándole el teléfono móvil en el camino.

Le agredió sexualmente en una vivienda de Salvatierra. Anteriormente, le había amenazado de muerte y no era la primera vez que quebrantaba la orden de alejamiento.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por violencia de género, pasó ayer viernes a disposición judicial, y el juez decretó su ingreso en prisión.