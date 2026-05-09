Un hombre agrede sexualmente a su expareja en Salvatierra quebrantando una orden de alejamiento
El hombre, de 28 años, que ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz y enviado a prisión por el juez, ya le había amenazado de muerte con anterioridad y no era la primera vez que quebrantaba la orden de alejamiento.
La Ertzaintza ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 28 años por agredir sexualmente a su expareja la semana pasada en Salvatierra, quebrantando una orden de alejamiento.
Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos que han motivado la detención se produjeron la semana pasada en Salvatierra, a donde el agresor trasladó a la víctima por la fuerza desde la capital alavesa. Pese a tener una orden de alejamiento de la mujer, se le acercó, la introdujo en un vehículo y la trasladó hasta Salvatierra, arrebatándole el teléfono móvil en el camino.
Le agredió sexualmente en una vivienda de Salvatierra. Anteriormente, le había amenazado de muerte y no era la primera vez que quebrantaba la orden de alejamiento.
El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por violencia de género, pasó ayer viernes a disposición judicial, y el juez decretó su ingreso en prisión.
Te puede interesar
Testimonio de dos madres sobre lo ocurrido en el viaje de estudios de los jóvenes de Álava
Algunas de las y los jóvenes relataron que pasaron "la peor noche de su vida" Tras atracar tuvieron que quedarse en el barco para prestar declaración ante la Guardia Civil.
El fiscal ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de los acusados de matar a Lukas Agirre
Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por dar la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen. Hoy ha quedado conformado el jurado popular y el lunes comenzará el juicio, con las cuestiones previas. Fiscalía y acusación piden entre 22 y 25 años de cárcel.
La A-15 permanecerá cerrada en ambos sentidos desde las 22:00 del viernes hasta las 10:00 horas del domingo
En sentido Andoain, la afección comenzará en el enlace de Berastegi, mientras que en sentido Pamplona el corte se establecerá a partir del enlace de Sorabilla (Andoain). El cierre se realiza para poder instalar un nuevo sistema de control de los equipamientos de seguridad en el túnel de Belabietan.
Osakidetza mantiene lista su unidad de alta seguridad biológica ante posibles casos de hantavirus
La unidad de aislamiento del Hospital Donostia, una de las siete del Estado, entrena de forma periódica a sus profesionales para responder a infecciones de alto riesgo.
Al menos 10 denuncias y 3 jóvenes mayores de edad investigados en el caso del viaje de estudios de 100 menores alaveses
Un crucero de 4 días por el Mediterráneo en el que viajaban cerca de un centenar de menores de Álava ha acabado bajo investigación tras ser presentadas al menos 10 denuncias por abusos sexuales y suministro de drogas.
El acusado de asesinar a Maialen Mazón tenía su ropa manchada con sangre de la víctima
Este viernes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la quinta sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino. Hoy han declarado dos peritos de la Ertzaintza que se encargaron de analizar varias muestras de la ropa del encausado. En concreto, investigaron una mancha en sus vaqueros, otra en la camisa y dos en sus zapatillas. Las machas resultaron ser sangre y esta coincidía con el ADN de Mazón.
La EHU celebrará en San Mamés un gran acto de graduación el 12 de junio
Ya está abierta la inscripción gratuita para el alumnado. Además, este viernes (18:30 horas) se ponen a la venta en la página web de la EHU las entradas para familiares y personas allegadas, a 19 euros.
El Gobierno Vasco activa el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes para seguir la alerta por hantavirus
El órgano, presidido por el viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, ha emitido su primer dictamen tras analizar la situación del buque MV Hondius y subraya un mensaje de tranquilidad al situar el riesgo en Euskadi como muy bajo, mientras Osakidetza mantiene operativa y preparada la UATAN del Hospital Universitario Donostia ante cualquier eventualidad.
El Ayuntamiento de Igorre espera que se encuentre "la mejor solución posible" para los afectados por el impago de lotería
La Ertzaintza ha recibido, hasta el momento, más de un centenar de denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de la localidad vizcaína, que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa.