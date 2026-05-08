El Gobierno Vasco activa el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes para seguir la alerta por hantavirus

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha activado el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Euskadi para hacer seguimiento de la alerta por hantavirus detectada en el buque MV Hondius, que se dirige hacia Canarias, y anticipar cualquier eventual impacto sanitario.

El órgano, presidido por el viceconsejero de Salud, el doctor Gontzal Tamayo, está integrado por especialistas en salud pública, microbiología, enfermedades infecciosas, epidemiología y asistencia hospitalaria. Su función es analizar la información disponible y asesorar técnicamente al Departamento de Salud ante posibles amenazas sanitarias emergentes.

El grupo ya ha celebrado una primera reunión de análisis y ha elaborado un dictamen técnico preliminar a partir de la información oficial disponible.

El informe concluye que, en la situación actual, el riesgo para Euskadi es muy bajo, no se han detectado casos ni contactos, y tampoco hay personas residentes en la comunidad entre los pasajeros identificados hasta el momento.

El Consejo recuerda que el hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o sus fluidos, y que la transmisión entre personas es excepcional y requiere contacto estrecho en espacios cerrados. Además, subraya que no existe transmisión por vía aérea.

El dictamen señala que no hay personas infectadas en Euskadi ni contactos bajo seguimiento, y que la situación se mantiene en fase de vigilancia y monitorización en coordinación con el sistema estatal de salud pública.

Destacan que el sistema sanitario vasco cuenta con capacidad de respuesta si fuera necesario. Osakidetza dispone de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario Donostia, una de las siete existentes en el Estado, preparada para atender posibles casos que requieran aislamiento avanzado.

Esta unidad dispone de circuito seguro, zonas de descontaminación, equipamiento diagnóstico y personal especializado. Además, el servicio de Enfermedades Infecciosas y las UCI están formados para actuar ante situaciones de este tipo, y el Servicio de Microbiología puede realizar diagnóstico específico en cualquier momento.

El viceconsejero Gontzal Tamayo ha señalado que la prioridad es la vigilancia activa y la preparación: “disponer de toda la información y responder con rapidez si hubiera cualquier cambio relevante”.