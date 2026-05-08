El Gobierno Vasco activa el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes para seguir la alerta por hantavirus
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha activado el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Euskadi para hacer seguimiento de la alerta por hantavirus detectada en el buque MV Hondius, que se dirige hacia Canarias, y anticipar cualquier eventual impacto sanitario.
El órgano, presidido por el viceconsejero de Salud, el doctor Gontzal Tamayo, está integrado por especialistas en salud pública, microbiología, enfermedades infecciosas, epidemiología y asistencia hospitalaria. Su función es analizar la información disponible y asesorar técnicamente al Departamento de Salud ante posibles amenazas sanitarias emergentes.
El grupo ya ha celebrado una primera reunión de análisis y ha elaborado un dictamen técnico preliminar a partir de la información oficial disponible.
El informe concluye que, en la situación actual, el riesgo para Euskadi es muy bajo, no se han detectado casos ni contactos, y tampoco hay personas residentes en la comunidad entre los pasajeros identificados hasta el momento.
El Consejo recuerda que el hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o sus fluidos, y que la transmisión entre personas es excepcional y requiere contacto estrecho en espacios cerrados. Además, subraya que no existe transmisión por vía aérea.
El dictamen señala que no hay personas infectadas en Euskadi ni contactos bajo seguimiento, y que la situación se mantiene en fase de vigilancia y monitorización en coordinación con el sistema estatal de salud pública.
Destacan que el sistema sanitario vasco cuenta con capacidad de respuesta si fuera necesario. Osakidetza dispone de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario Donostia, una de las siete existentes en el Estado, preparada para atender posibles casos que requieran aislamiento avanzado.
Esta unidad dispone de circuito seguro, zonas de descontaminación, equipamiento diagnóstico y personal especializado. Además, el servicio de Enfermedades Infecciosas y las UCI están formados para actuar ante situaciones de este tipo, y el Servicio de Microbiología puede realizar diagnóstico específico en cualquier momento.
El viceconsejero Gontzal Tamayo ha señalado que la prioridad es la vigilancia activa y la preparación: “disponer de toda la información y responder con rapidez si hubiera cualquier cambio relevante”.
Te puede interesar
La EHU celebrará en San Mamés un gran acto de graduación el 12 de junio
Ya está abierta la inscripción gratuita para el alumnado. Además, este viernes (18:30 horas) se ponen a la venta en la página web de la EHU las entradas para familiares y personas allegadas, a 19 euros.
El fiscal ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de los acusados de matar a Lukas Agirre
Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por dar la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen. Hoy quedará conformado el jurado popular y el lunes comenzará el juicio, con las cuestiones previas. Fiscalía y acusación piden entre 22 y 25 años de cárcel.
Ascienden a 109 las denuncias por el impago de la lotería de Igorre y el Ayuntamiento espera que haya solución
El Consistorio espera que la situación "pueda aclararse y resolverse cuanto antes, desde la responsabilidad, la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas afectadas".
Al menos 10 denuncias y 3 jóvenes mayores de edad investigados en el caso del viaje de estudios de menores alaveses
Un crucero por el Mediterráneo en el que viajaban cerca de un centenar de menores de Álava ha acabado bajo investigación tras ser presentadas al menos 10 denuncias por abusos sexuales y suministro de drogas.
52 sacerdotes arremeten contra el obispo Juan Carlos Elizalde, al que acusan de "abuso de autoridad"
Uno de los sacerdotes asegura que el obispo ha dejado "la mitad" del seminario en manos de los 'kikos'. Elizalde, por su parte, asegura que algunos sacerdotes tienen "demasiado tiempo para incordiar".
Será noticia: Viaje de fin de curso de la ikastola Ikasbidea de Durana, brote de hantavirus e impago de la lotería en Igorre
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Ya son 107 las personas que han presentado una denuncia ante la Ertzaintza por las participaciones de lotería del club de rugby Arratiko Zekorrak
El club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las necesarias. Hay un agujero de 2,2 millones de euros, ya que a cada boleto premiado le corresponden 9600 euros. Las personas afectadas están a punto de crear una plataforma.
Cabreo e incertidumbre entre las personas afectadas por el impago de la lotería en Igorre
Las personas afectadas por el impago del dinero que les corresponde tras adquirir al club de rugby de Igorre participaciones que resultaron premiadas en el sorteo de la Lotería de Navidad afrontan con cabreo e incertidumbre el proceso que sigue tras las denuncias presentadas, y consideran que se sienten estafados.
Investigan un viaje de fin de curso de la Ikastola Ikasbidea de Durana por suministro de drogas a menores
Según ha podido saber EITB, los jóvenes viajaban en un crucero por el Mediterráneo, cuando las llamadas realizadas desde el propio barco a sus familias alertaron de la situación. Se sospecha que a varias chicas les introdujeron algún tipo de estupefaciente en la bebida.