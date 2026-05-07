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Cabreo e incertidumbre entre las personas afectadas por el impago de la lotería en Igorre

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi
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EITB

Última actualización

Las personas afectadas por el impago del dinero que les corresponde tras adquirir al club de rugby de Igorre participaciones que resultaron premiadas en el sorteo de la Lotería de Navidad afrontan con cabreo e incertidumbre el proceso que sigue tras las denuncias presentadas, y consideran que se sienten estafados.

Igorre Lotería de Navidad Sociedad

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