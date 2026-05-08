Eusko Jaurlaritzak Gaixotasun Infekzioso Emergenteen Aholku Batzordea aktibatu du hantabirusak eragindako alerta hurbiletik jarraitzeko
Gontzal Tamayo Osasun sailburuordea buru duen organoak bere lehen azalpenak eman ditu MV Hondius ontziaren egoera aztertu ondoren, eta lasaitasunerako mezua helarazi nahi izan du, Euskadin arriskua oso txikia dela goraipatuz; Osakidetzak, berriz, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Goi Mailako Isolamendu eta Tratamenduko Unitatea operatibo eta prest du edozein gorabeherari aurre egiteko.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Gaixotasun Infekzioso Emergenteen Euskadiko Aholku Batzordea aktibatu du, Kanaria uharteetara doan MV Hondius itsasontzian atzemandako hantabirusaren alertaren jarraipena egiteko eta edozein osasun inpaktu aurreikusteko.
Horren burua Gontzal Tamayo da, eta osasun publikoko, mikrobiologiako, gaixotasun infekziosoetako, epidemiologiako eta ospitaleko laguntzako espezialistek osatzen dute. Organo horren eginkizuna da eskura dagoen informazioa aztertzea eta Osasun Sailari aholkularitza teknikoa ematea, osasun alorrean mehatxu berririk izanez gero.
Taldeak dagoeneko egin du lehen bilera bat, egoera aztertzeko, eta aurretiazko irizpen tekniko bat egin du, eskuragarri dagoen informazio ofizialetik abiatuta.
Bertan ondorioztatu duenez, egungo egoeran, Euskadirentzat arriskua oso txikia da, ez baita ez kasurik ez kontakturik antzeman, eta erkidegoan bizi den pertsonarik ere ez dago orain arte identifikatutako bidaiarien artean.
Batzordeak gogorarazi du hantabirusa kutsatutako karraskariekin edo haien fluidoekin kontaktuan egoteagatik transmititzen dela batez ere, eta pertsonen arteko transmisioa salbuespenezkoa dela eta kontaktu estua behar dela espazio itxietan.
Txostenaren arabera, Euskadin ez dago kutsatutako pertsonarik, ezta jarraitu beharreko kontakturik ere, eta egoera zaintza- eta monitorizazio-fasean dago, Espainiako osasun publikoko sistemarekin koordinatuta.
EAEko osasun sistemak egoerari aurre egiteko gaitasuna duela nabarmendu dute, behar izanez gero. Osakidetzak Donostia Unibertsitate Ospitalean Goi Mailako Isolamendu eta Tratamenduko Unitate bat (UATAN) du, Espainiako Estatuan dauden zazpietako bat, isolamendu aurreratua behar duten kasuei erantzuteko prest.
Unitate honek zirkuitu segurua, deskontaminatzeko eremuak, ekipamendu diagnostikoa eta langile espezializatuak ditu. Gainera, Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzua eta ZIUak horrelako egoeretan jarduteko prest daude, eta Mikrobiologia Zerbitzuak edozein unetan egin dezake diagnostiko espezifikoa.
Gontzal Tamayo sailburuordeak adierazi duenez, lehentasuna zaintza aktiboa eta prestakuntza dira: "informazio guztia izatea eta azkar erantzutea, aldaketa garrantzitsurik balego".
