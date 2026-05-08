52 apaizek Juan Carlos Elizalde gotzaiaren aurka egin dute, “agintekeriaz” jokatzea leporatuta
Apaizetako baten arabera, seminarioaren “erdia kikoen esku” utzi du gotzaiak. Elizaldek, bere aldetik, esan du apaiz batzuek “denbora gehiegi” dutela “inkordiatzeko”.
Gasteizko elizbarrutian giroa asko gaiztotu da azken egunetan, apaiz talde baten eta Juan Carlos Elizalde gotzaiaren arteko mezu gurutzatuen ondorioz. Guztira, 52 apaizek gutun bat bidali diote Gasteizko eliz-buruari, “agintekeriaz” jokatzea egotzita eta azken urteetan elizbarrutia “muturreko jarreretara” eraman duela salatuta.
Gutunean, apaizek diote umiliatuta eta etsita sentitzen direla eta ez daudela ados Elizalderen kudeaketarekin. Halaber, elkarrizketarik gabeko pastoral eredua sustatzea ere leporatu diote gotzaiari.
Gutuna sinatu duten apaizek Euskadi Irratiari azaldu diotenez, gatazka ez da berria, eta Elizalde izendatu zutenetik dator, duela hamar urte ingurutik. Haien esanetan, urte hauetan guztietan “gutxietsita” sentitu dira, eta horrek mesfidantza giroa eragin du elizbarrutian.
Kritiken artean, gotzaiak Arabako seminariora ekarri dituen apaizgaien profila ere aipatu dute. Apaizetako baten arabera, seminarioaren “erdia kikoen esku” utzi du Elizaldek, eta horrek Arabako Elizaren norabidea baldintzatuko duela uste dute. Horren ondorioz, etsipena eta kezka handitu direla diote.
Apaizek, gainera, salatu dute egoeraren berri gotzaiari eman nahi izan diotenean kritikak “oso gaizki hartu” dituela.
Bere aldetik, Juan Carlos Elizaldek ukatu egin ditu akusazio guztiak. Apaiz talde honen jarrera kritikatu du, eta “alferrak” izatea eta “bazterrak nahasten” aritzea leporatu die.
Elizalderen hitzetan, apaiz talde honen kritikak ez dira berriak, eta aurreko gotzainen aurka ere aritu izan direla esan du. Gainera, orain arte “aurre egin dien gotzairik” ez dutela aurkitu erantsi du.
Gotzainaren adierazpenek harago jo dute, gainera. Elizaldek esan du apaiz batzuek “denbora gehiegi” dutela “inkordiatzeko”, eta talde horretako hainbat erretiroa hartuta daudela ere azpimarratu du.
Gutuna sinatu duten apaizek minberatuta hartu dituzte gotzainaren hitzak. Ukatu egin dituzte Elizaldek egindako kalifikazioak, eta berriro ohartarazi dute haren kudeaketak egoera “kritikoa” eragin duela Gasteizko elizbarrutian.
