24 partidako zigorra, Nafarroan epaile bati eraso egiteagatik

Erasoa pasa den asteburuan gertatu zen, C. D. A. Rotxa eta U. D. Mutilvera C taldeek jokatutako gazte mailako futbol partidan. 

Nafarroako Futbol Federazioko Lehia eta Kirol Diziplina Batzordeak 24 partidako kartzela zigorra ezarri dio jubenil mailako gizonezko jokalari bati, pasa den asteburuan Rotxa eta Mutilvera taldeek jokatutako partidan epaileari eraso egiteagatik. 

Erasoa egin zuen Rotxa taldeko jokalariak barkamena eskatu zion epaileari, eta azken horrek osasun arreta jaso zuen. Zigorra erabakitzerako garaian bi kontu horiek aintzat hartu dituzte. 

Epaileak aktan jasotakoaren eta Nafarroako Futbol Federazioak bildutako informazioaren arabera, etxeko taldeko jokalariak epailea bultzatu zuen, eta, ondoren, burukada handi bat eman zion sudurrean.

Hori guztia dela eta, epaileak salaketa aurkeztu zuen federazioaren aurrean lesioen partearekin batera (sudurreko kontusioa eta zauria mihian). 

