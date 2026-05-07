Sancionado con 24 partidos de suspensión por agredir a un árbitro en Navarra

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación Navarra de Fútbol ha acordado imponer una sanción de 24 partidos de suspensión al jugador que agredió a un árbitro en el partido de Copa de Segunda juvenil - Juegos Deportivos de Navarra entre C. D. A. Rotxa y U. D. Mutilvera C que disputaron el pasado domingo.

Según ha informado la Federación Navarra de Fútbol en un comunicado, para baremar la sanción se ha tenido en cuenta el parte de lesiones, pues el agredido requirió una primera asistencia médica y la petición de perdón por parte del jugador, como así ha reconocido el colegiado.

La agresión se produjo el pasado domingo en un partido de juveniles. Según la información recabada por la Federación Navarra de Fútbol y según consta en el acta, el jugador del conjunto local, se dirigió al árbitro para recriminarle una de sus decisiones. Fue en este momento cuando le dio un empujón y, posteriormente, le propinó un fuerte cabezazo en la nariz.

Como consecuencia de estos hechos, el colegiado interpuso una denuncia que presentó al ente federativo junto al parte de lesiones recibido en la asistencia médica por “contusión en pirámide nasal sin deformidades sin desviación, y herida con hematoma en la base izquierda de la lengua”.