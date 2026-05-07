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Así será el viaje del MV Hondius hasta Canarias

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izango da MV Hondiusen bidaia Kanariar Uharteetara
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EITB

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Se espera que el crucero con casos de hantavirus a bordo llegue a Canarias el sábado 9 de mayo, concretamente al puerto industrial de Granadilla. De ahí, los tripulantes serán trasladados al aeropuerto Internacional Tenerife Sur. 

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