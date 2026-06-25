Logran perimetrar el incendio de Galarreta, pero aún no está extinguido
Los bomberos han trabajado durante toda la noche y han conseguido perimetrar el fuego de forma que no se extienda a nuevas zonas del parque natural de Aizkorri-Aratz. Hoy vuelven a atacar las llamas por tierra y aire.
El operativo desplegado para sofocar el fuego declarado el viernes en Galarreta, en el parque natural de Aizkorri-Aratz ha lorgado esta noche perimetrar el incendio.
Desde ayer han estado abriendo cotrafuegos, cortando y retirando matorral y despejando terrendo con excavadoras. Así, han conseguido que el fuego no se extienda a nuevas zonas, aunque las labores de extinción están siendo complicadas por las temperaturas extremas y el fuerte viento sur.
Se han realizado intensas labores terrestres de extinción durante toda la noche, y ya con la luz del día se han sumado las unidades aéreas. El operativo está formado por personal y voluntarios de los parques de bomberos de Campezo, Espejo, Salvatierra y Nanclares de la Oca, así como helicópteros y dos aviones ACT y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como Brigadas de Refuerzo del Ministerio.
El fuego se originó inicialmente el pasado viernes por la caída de un rayo en el entorno del parque natural de Aizkorri-Aratz. Aunque los bomberos alaveses lograron extinguirlo el sábado por la mañana, las llamas volvieron a reavivarse en una zona boscosa de muy difícil acceso para los camiones, extendiéndose a varios focos, uno de ellos en el término municipal de Agurain.
Al tratarse de un área de monte totalmente despoblada, no existe peligro para la población ni ha sido preciso desalojar a ningún vecino.
La evolución de las próximas horas dependerá en buena medida del viento. El Puesto de Mando Avanzado se ha situado en Arriola, desde donde se cuenta con una buena perspectiva visual de la evolución del incendio y la base operativa continúa en Zalduondo.
Como medida preventiva adicional, la orden foral que establece restricciones al uso del fuego y otras limitaciones vinculadas al riesgo de incendio se prorrogará durante todo este jueves.
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