SUTEA
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Galarretako sutea gehiago ez zabaltzea lortu dute gauean

Gau osoan lanean jardun dira suhiltzaileak eta sua perimetratzea lortu dute, baina ez itzaltzea. Gaur berriro helikopteroek lagunduko dute Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko sutea itzaltzeko lanetan.

aizkorri-galarreta-sutea-brigadak Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales @briflubia
Errefortzuko brigadak lanean. Argazkia: @briflubia
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EITB

Azken eguneratzea

Galarretan, Aizkorri-Aratz Parke Naturalean joan den ostiraletik piztuta den baso-sutea perimetratzea lortu dute bart suhiltzaileek eta langileek. 

Hondeamakinekin ingurua babesteko suhesiak eraikitzen aritu dira atzotik eta horrela lortu dute sua gehiago ez zabalatzea, baina itzaltze-lanak zailak izaten ari dira, muturreko tenperaturak eta hego-haize zakarraren ondorioz.

Gauean buru-belarri aritu dira lanean eta goiza urratzearekin batera, lurreko itzaltze-lanei aireko laguntza gehitu zaie. Hala, lurrez, Kanpezu, Espejo, Agurain eta Langraiz Okako suhiltzaile-parkeetako langileek eta boluntarioek osatutako operatiboa ari da lanean, bai eta Ministerioaren errefortzuko brigadak ere, eta airez, berriz, helikopteroak eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren bi ACT hegazkin.

Sutea joan den ostiralean piztu zen, tximista baten ondorioz, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren inguruan. Arabako suhiltzaileek larunbat goizean itzaltzea lortu bazuten ere, sugarrak berriro piztu ziren eta hainbat foku daude aktibo. 

Mendi-eremua denez, ez da inor bizi; hortaz, ez dago arriskurik biztanleentzat, eta, ez da, momentuz, inor etxetik aterarazi behar izan. 

Haizeak baldintzatuko du, batez ere, datozen orduotako lana eta sutearen eboluzioa. Aginte Postu Aurreratua Arriolan kokatu da; bertatik ongi ikusten da suaren eremua eta jarraipena egiteko ikuspegi ona dute. Base operatiboak, berriz, Zalduondon jarraitzen du.

Prebentzio neurri gehigarri gisa, ostegun honetan ere indarrean egongo da suaren erabilerari eta sute arriskuari lotutako beste muga batzuk ezartzen dituen foru agindua.

 

Suteak Araba Gizartea

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