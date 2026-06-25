Una mujer muere ahogada en la playa donostiarra de Ondarreta
Una mujer de origen extranjero ha fallecido esta noche por ahogamiento en la playa de Playa de Ondarreta.
La víctima se encontraba en el agua junto a un grupo de bañistas, que se ha percatado de la situación y ha intentado reaccionar, aunque no ha sido posible evitar su muerte.
Los servicios de emergencia han acudido al lugar, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.
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