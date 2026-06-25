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Una mujer muere ahogada en la playa donostiarra de Ondarreta

El suceso ha ocurrido esta noche, cuando la víctima se encontraba en el agua junto a un grupo de bañistas que ha alertado de la situación, sin que se pudiera evitar el desenlace.
Euskaraz irakurri: Emakume bat itota hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
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EITB

Última actualización

Una mujer de origen extranjero ha fallecido esta noche por ahogamiento en la playa de Playa de Ondarreta.

La víctima se encontraba en el agua junto a un grupo de bañistas, que se ha percatado de la situación y ha intentado reaccionar, aunque no ha sido posible evitar su muerte.

Los servicios de emergencia han acudido al lugar, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Donostia-San Sebastián Sociedad

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