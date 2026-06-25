Emakume bat itota hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Bart gauean gertatu da, biktima uretan zegoela, bainulari talde batekin batera, eta egoeraren berri eman dute, baina ezin izan dute heriotza saihestu.
Emakume bat, atzerritarra, hil da bart Ondarretako hondartzan, itota.
Biktima uretan zegoen, bainulari talde batekin batera. Biktimarekin zeudenak egoeraz ohartu dira eta erreakzionatzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin.
Larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira, baina emakumearen heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.
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