La Ertzaintza registra un 18 % menos delitos de odio en 2025, y el racismo es la principal motivación

La Ertzaintza registró el año pasado 193 incidentes de odio, frente a los 236 contabilizados en 2024, un descenso del 18 % que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025, que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56 % del total.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha presentado este miércoles, en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco, el informe elaborado con la colaboración de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, dirigida por Jon Mirena Landa.

Según el informe, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.

Racismo y xenofobia, principal motivación

Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56 % del total, con una bajada del 6 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21 % del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9 %. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.

Lesiones y amenazas, tipologías más frecuentes

En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el año pasado en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.

Las lesiones son los hechos más habituales, con 63 casos, el 33 % del total, un 5 % menos que en 2024. Les siguen las amenazas, con 40 casos, el 21%; las coacciones, con 19 casos; el discurso de odio, con 16; el acoso, con 15; y el trato degradante, con 13. En 2025 no se ha registrado ningún homicidio por delitos de odio y se registró un único incidente de agresión sexual, por lo que los hechos de mayor gravedad penal se mantienen en “niveles contenidos”.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44 % del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12 %. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros.

Respecto a los municipios, siguen destacando las capitales y los pueblos con mayor concentración de población. Donostia-San Sebastián registra 35 incidentes, el 18 % del total; Bilbao, 29, el 15 %; Irun, 19, el 10 %; y Vitoria-Gasteiz, 18, el 9 %. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.

En cuanto al lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45 % del total. Le siguen los centros escolares, con el 11 %, los domicilios con el 9 % y los establecimientos hosteleros, también con el 9 %. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4 %.

284 investigados y 9 detenidos

El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78 %, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad.

Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25.

En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17 % respecto al año anterior. El 55 % de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57 % de las víctimas son hombres.