La Ertzaintza registra un 18 % menos delitos de odio en 2025, y el racismo es la principal motivación
La Ertzaintza registró el año pasado 193 incidentes de odio, frente a los 236 contabilizados en 2024, un descenso del 18 % que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025, que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56 % del total.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha presentado este miércoles, en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco, el informe elaborado con la colaboración de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, dirigida por Jon Mirena Landa.
Según el informe, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.
Racismo y xenofobia, principal motivación
Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56 % del total, con una bajada del 6 % con respecto al año anterior.
En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21 % del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9 %. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.
Lesiones y amenazas, tipologías más frecuentes
En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el año pasado en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.
Las lesiones son los hechos más habituales, con 63 casos, el 33 % del total, un 5 % menos que en 2024. Les siguen las amenazas, con 40 casos, el 21%; las coacciones, con 19 casos; el discurso de odio, con 16; el acoso, con 15; y el trato degradante, con 13. En 2025 no se ha registrado ningún homicidio por delitos de odio y se registró un único incidente de agresión sexual, por lo que los hechos de mayor gravedad penal se mantienen en “niveles contenidos”.
Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44 % del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12 %. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros.
Respecto a los municipios, siguen destacando las capitales y los pueblos con mayor concentración de población. Donostia-San Sebastián registra 35 incidentes, el 18 % del total; Bilbao, 29, el 15 %; Irun, 19, el 10 %; y Vitoria-Gasteiz, 18, el 9 %. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.
En cuanto al lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45 % del total. Le siguen los centros escolares, con el 11 %, los domicilios con el 9 % y los establecimientos hosteleros, también con el 9 %. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4 %.
284 investigados y 9 detenidos
El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78 %, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad.
Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25.
En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17 % respecto al año anterior. El 55 % de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57 % de las víctimas son hombres.
Te puede interesar
Los Sanfermines 2026 contarán con 516 actos, con mayor protagonismo de la infancia y los barrios
El programa oficial, presentado este miércoles en conferencia de prensa, incluye música para todos los gustos y estilos, juegos infantiles y juveniles, exposiciones, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, kalejira, feria de ganado, vísperas y procesión, desde el chupinazo del 6 de julio al Pobre de Mí del día 14.
Bilbao ya tiene cartel para la Aste Nagusia: "Un abrazo azul para Bilbao"
La obra de Juan Manuel Martínez Rodríguez será la imagen oficial de la Semana Grande de Bilbao, que se celebrará del 22 al 30 de agosto.
El exitoso anime japonés "Naruto", por primera vez en euskera, en la plataforma PRIMERAN de EITB
Este jueves, 25 de junio, PRIMERAN estrena los cinco primeros capítulos de esta serie de culto del anime. En total serán 52, cinco cada viernes, doblados por primera vez al euskera. En vísperas del estreno, EITB ha organizado un preestreno exclusivo en su sede de Bilbao. Será esta tarde, a las 18:00 horas, en la sala Multibox, donde se emitirán los cuatro primeros capítulos.
‘Huir para ser’: EITB retrata la huida de familias con jóvenes trans de la América de Trump y su llegada a Euskal Herria
Familias con jovenes trans han abandonado Estados Unidos por el clima social y los cambios legales en la América de Trump. EITB ha recogido sus testimonios en ‘Ihesi, norbera izateko/Huir para ser’. Los primeros reportajes se podrán ver en los informativos de este miércoles.
Osakidetza implanta eTXERTOA para mejorar el control y la seguridad de las vacunas
El sistema se está probando en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto y permitirá registrar automáticamente datos clave de cada vacuna antes de su administración.
Hallan el cadáver de un hombre en la ría, a la altura de Sestao
El cuerpo sin vida ha sido localizado a primera hora de este miércoles en la desembocadura del río Galindo. La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar a la víctima y esclarecer las causas de la muerte.
Dos personas heridas en una explosión de gas en un local de hostelería en Leioa
El suceso ha obligado a desalojar a los vecinos del edificio afectado, mientras los técnicos municipales evalúan los daños en la zona de la calle Iparragirre.
El incendio forestal en Zalduondo (Álava) sigue activo y continúan trabajando por intentar controlarlo
El incendio forestal declarado esta madrugada en la zona alta del monte Galarreta en la zona de Zalduondo (Álava) sigue activo a las 21:00 horas y los bomberos continúan trabajando en su extinción, según han informado fuentes forales.
La Ertzaintza descarta un incendio en el monte Oiz tras recibir varios avisos por humo
La alerta por incendios forestales se ha activado en el monte Oiz, en Muxika (Bizkaia), en un contexto de altas temperaturas. Un helicóptero ha sobrevolado la zona para valorar el alcance del fuego, pero finalmente se ha descartado que haya fuego.