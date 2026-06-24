La ilustradora vitoriana Anne Baskaran Egido ha ganado el Concurso de Carteles para anunciar las fiestas de La Blanca, con el cartel “Zuriaren, zure, gure jaiak”, con el que busca reflejar que no hay "una única forma de vivir las fiestas", sino que son de todas las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, y que “cada persona las siente a su manera”.

Esta ilustradora ha sido la ganadora entre los 49 artistas que han presentado su dossier para participar en el concurso, convocado por el Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa la concejala de Cultura, Sonia Díaz Corcuera.

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que este cartel es "inclusivo, diverso y muy nuestro". "No solo refleja lo que son nuestras fiestas, sino que también la propia cuidad, con ese verde y esas cuatro torres tan propias de Vitoria-Gasteiz", ha asegurado.

La edil también ha destacado que “cuando la persona que resulta ganadora del concurso y diseña el cartel es gasteiztarra siempre es especial porque, además de conocer La Blanca de primera mano, tiene un componente más emocional”.