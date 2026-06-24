El cartel “Zuriaren, zure, gure… jaiak” de la gasteiztarra Anne Baskaran ilustrará las fiestas La Blanca este año
La ilustradora vitoriana Anne Baskaran Egido ha ganado el Concurso de Carteles para anunciar las fiestas de La Blanca, con el cartel “Zuriaren, zure, gure jaiak”, con el que busca reflejar que no hay "una única forma de vivir las fiestas", sino que son de todas las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, y que “cada persona las siente a su manera”.
Esta ilustradora ha sido la ganadora entre los 49 artistas que han presentado su dossier para participar en el concurso, convocado por el Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa la concejala de Cultura, Sonia Díaz Corcuera.
Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que este cartel es "inclusivo, diverso y muy nuestro". "No solo refleja lo que son nuestras fiestas, sino que también la propia cuidad, con ese verde y esas cuatro torres tan propias de Vitoria-Gasteiz", ha asegurado.
La edil también ha destacado que “cuando la persona que resulta ganadora del concurso y diseña el cartel es gasteiztarra siempre es especial porque, además de conocer La Blanca de primera mano, tiene un componente más emocional”.
Te puede interesar
La Ertzaintza registra un 18 % menos delitos de odio en 2025, y el racismo es la principal motivación
Los autores del informe sobre estos casos piden interpretar con cautela este descenso, dado que muchos delitos de este tipo no se denuncian.
Los Sanfermines 2026 contarán con 516 actos, con mayor protagonismo de la infancia y los barrios
El programa oficial, presentado este miércoles en conferencia de prensa, incluye música para todos los gustos y estilos, juegos infantiles y juveniles, exposiciones, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, kalejira, feria de ganado, vísperas y procesión, desde el chupinazo del 6 de julio al Pobre de Mí del día 14.
Bilbao ya tiene cartel para la Aste Nagusia: "Un abrazo azul para Bilbao"
La obra de Juan Manuel Martínez Rodríguez será la imagen oficial de la Semana Grande de Bilbao, que se celebrará del 22 al 30 de agosto.
El exitoso anime japonés "Naruto", por primera vez en euskera, en la plataforma PRIMERAN de EITB
Este jueves, 25 de junio, PRIMERAN estrena los cinco primeros capítulos de esta serie de culto del anime. En total serán 52, cinco cada viernes, doblados por primera vez al euskera. En vísperas del estreno, EITB ha organizado un preestreno exclusivo en su sede de Bilbao. Será esta tarde, a las 18:00 horas, en la sala Multibox, donde se emitirán los cuatro primeros capítulos.
‘Huir para ser’: EITB retrata la huida de familias con jóvenes trans de la América de Trump y su llegada a Euskal Herria
Familias con jovenes trans han abandonado Estados Unidos por el clima social y los cambios legales en la América de Trump. EITB ha recogido sus testimonios en ‘Ihesi, norbera izateko/Huir para ser’. Los primeros reportajes se podrán ver en los informativos de este miércoles.
Osakidetza implanta eTXERTOA para mejorar el control y la seguridad de las vacunas
El sistema se está probando en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto y permitirá registrar automáticamente datos clave de cada vacuna antes de su administración.
Hallan el cadáver de un hombre en la ría, a la altura de Sestao
El cuerpo sin vida ha sido localizado a primera hora de este miércoles en la desembocadura del río Galindo. La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar a la víctima y esclarecer las causas de la muerte.
Dos personas heridas en una explosión de gas en un local de hostelería en Leioa
El suceso ha obligado a desalojar a los vecinos del edificio afectado, mientras los técnicos municipales evalúan los daños en la zona de la calle Iparragirre.
El incendio forestal en Zalduondo (Álava) sigue activo y continúan trabajando por intentar controlarlo
El incendio forestal declarado esta madrugada en la zona alta del monte Galarreta en la zona de Zalduondo (Álava) sigue activo a las 21:00 horas y los bomberos continúan trabajando en su extinción, según han informado fuentes forales.