Fiestas de Vitoria-Gasteiz
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El cartel “Zuriaren, zure, gure… jaiak” de la gasteiztarra Anne Baskaran ilustrará las fiestas La Blanca este año

El cartel ganador de esta artista ha querido reflejar que las fiestas de la capital alavesa “son de todas las personas y que no existe una única forma de vivirlas”.
Una vitoriana gana por tercer año consecutivo el Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas de la Virgen Blanca REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/6/2026
Las fiestas se celebrarán del 4 al 9 de agosto. Foto: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Euskaraz irakurri: Anne Baskaran gasteiztarraren "Zuriaren, zure, gure... jaiak" kartelak Andre Maria Zuriaren jaiak irudikatuko ditu aurten
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EITB

Última actualización

La ilustradora vitoriana Anne Baskaran Egido ha ganado el Concurso de Carteles para anunciar las fiestas de La Blanca, con el cartel “Zuriaren, zure, gure jaiak”, con el que busca reflejar que no hay "una única forma de vivir las fiestas", sino que son de todas las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, y que “cada persona las siente a su manera”.

Esta ilustradora ha sido la ganadora entre los 49 artistas que han presentado su dossier para participar en el concurso, convocado por el Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa la concejala de Cultura, Sonia Díaz Corcuera.

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que este cartel es "inclusivo, diverso y muy nuestro". "No solo refleja lo que son nuestras fiestas, sino que también la propia cuidad, con ese verde y esas cuatro torres tan propias de Vitoria-Gasteiz", ha asegurado.

La edil también ha destacado que “cuando la persona que resulta ganadora del concurso y diseña el cartel es gasteiztarra siempre es especial porque, además de conocer La Blanca de primera mano, tiene un componente más emocional”.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2025 Sociedad

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