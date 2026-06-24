Gasteizko jaiak
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Anne Baskaran Egido gasteiztarraren "Zuriaren, zure, gure... jaiak" izango da aurtengo Gasteizko jaietako kartela

Egileak azaldu du kartelak "Gasteizko jaiak bizitzeko dauden modu anitzak" islatu nahi dituela.

Una vitoriana gana por tercer año consecutivo el Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas de la Virgen Blanca REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/6/2026
Jaiak abuztuaren 4tik 9ra bitartean ospatuko dira. Argazkia: Gasteizko Udala
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EITB

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Anne Baskaran Egido gasteiztarrak egindako “Zuriaren, zure, gure... jaiak” kartelak irabazi du Gasteizko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak deitutako aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak iragartzeko kartel lehiaketa, eta abuztuaren 4tik 9ra ospatuko diren festetako irudia izango da.

Sonia Diaz de Corcuera Kultura eta Hezkuntza zinegotziak aurkezpenean azaldu duenez, "kartela inklusiboa, askotarikoa eta oso gurea da. Jaietako hainbat elementu bereizgarri biltzen ditu, jaien bereizgarri direnak eta paregabeko bihurtzen dituztenak. Baina ez ditu gure jaiak bakarrik islatzen; hiria bera ere irudikatzen du".

Era berean, nabarmendu duenez, "lehiaketaren irabazlea eta kartela diseinatzen duena gasteiztarra denean, beti da berezia, Andre Maria Zuria bertatik bertara ezagutzeaz gain, osagai emozionalagoa duelako".

Bestalde, Anne Baskaran egileak azaldu du kartelak "Gasteizko jaiak bizitzeko dauden modu anitzak" islatu nahi dituela. "Hainbat eszenaren bidez, gozatzeko modu askotarikoak erakusten dira: txistua eta danbolinarekin musikaz gozatzen, neska edo blusa jantziarekin, abuztuaren 5eko lore eskaintzan parte hartzen, edo Farolen Prozesioa bezalako une enblematikoak ikusten", azaldu du.

Kartelaren ideia nagusia da "jaiak pertsona guztienak direla eta horiek bizitzeko modu bakarra ez dagoela transmititzea. Bakoitzak bere erara egin ditzake", gaineratu du.

Guztira 49 egilek aurkeztu dute txostena kartel lehiaketan parte hartzeko. Lehen fasean, epaimahaiak bost finalista hautatu zituen, eta horietako bakoitzak 500 euro jasoko ditu. Bigarren fasean, aurkeztutako bost kartelen artean Anne Baskaran Egidorena izan da irabazlea eta 2.000 euroko saria jasoko du.

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