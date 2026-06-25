ESPACIOS LIBRES DE HUMO
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La multa que impondrá San Sebastián a quien se encienda un cigarrillo en sus playas

El cerco al tabaco llega de forma definitiva a la primera línea de playa en Euskal Herria. Las tres playas de Donostia —La Concha, Ondarreta y la Zurriola— se blindan con multas de entre 100 y 750 euros, sumándose a las restricciones vigentes en otros municipios de la costa vasca. A continuación, detallamos el mapa completo de normativas, prohibiciones y sanciones económicas para esta temporada estival.

Foto: EITB
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Euskaraz irakurri: Gaurtik aurrera, isunak jarriko dituzte Donostiako hondartzetan erretzeagatik
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EITB

Última actualización

Los arenales de Euskal Herria avanzan con paso firme hacia un modelo de ocio más saludable y libre de humos. La gran novedad de la temporada llega desde Gipuzkoa: San Sebastián se blinda oficialmente contra el humo y perseguirá con multas de hasta 750 euros a cualquiera que encienda un cigarrillo en La Concha, Ondarreta o la Zurriola.

Sin embargo, el paso al frente dado por la capital guipuzcoana no es un caso aislado. Lejos de ser una excepción, el Ayuntamiento donostiarra se suma a una tendencia imparable que recorre todo el litoral vasco: cada vez más playas prohíben el tabaco para proteger la salud de los bañistas y erradicar las colillas de la arena. Desde las severas sanciones de Zarautz hasta el despliegue en las playas de Iparralde. 

Multas y prohibiciones por fumar en las playas de Euskal Herria

En San Sebastián, la ordenanza prohíbe fumar tabaco y usar altavoces sin auriculares en las tres playas, es decir, en La Concha, Ondarreta y Zurriola. Las multas son graduales: de 100 a 200 euros si corriges la acción tras el aviso, y de 500 a 750 euros en caso de desobediencia o reincidencia. 

Por su parte, Zarautz veta el tabaco, los vapers, las cachimbas, los altavoces y jugar a palas con marea alta. Sus sanciones van desde multas leves de hasta 500 euros hasta graves de entre 1500 y 3000 euros. 

ISUNAK HONDARTZETAN - ES

Finalmente, en las playas de Iparralde rige la ley francesa que prohíbe el tabaco tradicional, aunque permite el vapeo salvo norma local en contra. Las playas donde está estrictamente prohibido fumar son la Playa Grande y Sokoburu en Hendaia; la Grande Plage, Port Vieux y La Milady en Biarritz; así como la Playa Grande y los arenales adyacentes de la bahía en San Juan de Luz

Asimismo, la prohibición se aplica en arenales clave de Anglet, como la Petite Chambre d'Amour, y se extiende a todas las playas públicas de acceso libre de Ziburu y Bidart,. El incumplimiento de esta normativa en cualquiera de estos arenales franceses conlleva una multa inmediata de hasta 135 euros.

Zonas sin multa: Red "Kerik Gabeko Guneak" y playas libres de regulación

Por otro lado, existen arenales adheridos a la red oficial del Gobierno Vasco donde se invita formalmente a los bañistas a no encender cigarrillos por motivos de salud y ecología. Esta medida es puramente disuasoria y no conlleva una multa directa en la arena por fumar, aunque las autoridades sí pueden sancionar por desobediencia o si se tiran colillas al suelo. En esta situación se encuentran las playas vizcaínas de Plentzia, Lekeitio (Isuntza), Mundaka (Laidatxu y Ondartzape) e Ibarrangelu (Laida y Laga); los arenales guipuzcoanos de Zumaia (Itzurun y Santiago); y la playa interior de Garaio Sur en el embalse alavés de Ullíbarri-Gamboa.

Finalmente, el resto de las playas del litoral vasco que no forman parte de esta red ni cuentan con ordenanzas municipales propias permiten el consumo de tabaco y vapeadores en la arena por defecto. En estos espacios libres de restricciones específicas, la única obligación legal vigente para los usuarios es cumplir con la normativa general de civismo y limpieza pública, la cual prohíbe terminantemente abandonar residuos en el entorno o enterrar las colillas bajo la arena.

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18:00 - 20:00
Donostia-San Sebastián Zarautz Gipuzkoa Playa de la Concha Iparralde Sociedad

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