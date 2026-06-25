Los arenales de Euskal Herria avanzan con paso firme hacia un modelo de ocio más saludable y libre de humos. La gran novedad de la temporada llega desde Gipuzkoa: San Sebastián se blinda oficialmente contra el humo y perseguirá con multas de hasta 750 euros a cualquiera que encienda un cigarrillo en La Concha, Ondarreta o la Zurriola.

Sin embargo, el paso al frente dado por la capital guipuzcoana no es un caso aislado. Lejos de ser una excepción, el Ayuntamiento donostiarra se suma a una tendencia imparable que recorre todo el litoral vasco: cada vez más playas prohíben el tabaco para proteger la salud de los bañistas y erradicar las colillas de la arena. Desde las severas sanciones de Zarautz hasta el despliegue en las playas de Iparralde.