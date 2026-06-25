La multa que impondrá San Sebastián a quien se encienda un cigarrillo en sus playas
El cerco al tabaco llega de forma definitiva a la primera línea de playa en Euskal Herria. Las tres playas de Donostia —La Concha, Ondarreta y la Zurriola— se blindan con multas de entre 100 y 750 euros, sumándose a las restricciones vigentes en otros municipios de la costa vasca. A continuación, detallamos el mapa completo de normativas, prohibiciones y sanciones económicas para esta temporada estival.
Los arenales de Euskal Herria avanzan con paso firme hacia un modelo de ocio más saludable y libre de humos. La gran novedad de la temporada llega desde Gipuzkoa: San Sebastián se blinda oficialmente contra el humo y perseguirá con multas de hasta 750 euros a cualquiera que encienda un cigarrillo en La Concha, Ondarreta o la Zurriola.
Sin embargo, el paso al frente dado por la capital guipuzcoana no es un caso aislado. Lejos de ser una excepción, el Ayuntamiento donostiarra se suma a una tendencia imparable que recorre todo el litoral vasco: cada vez más playas prohíben el tabaco para proteger la salud de los bañistas y erradicar las colillas de la arena. Desde las severas sanciones de Zarautz hasta el despliegue en las playas de Iparralde.
Multas y prohibiciones por fumar en las playas de Euskal Herria
En San Sebastián, la ordenanza prohíbe fumar tabaco y usar altavoces sin auriculares en las tres playas, es decir, en La Concha, Ondarreta y Zurriola. Las multas son graduales: de 100 a 200 euros si corriges la acción tras el aviso, y de 500 a 750 euros en caso de desobediencia o reincidencia.
Por su parte, Zarautz veta el tabaco, los vapers, las cachimbas, los altavoces y jugar a palas con marea alta. Sus sanciones van desde multas leves de hasta 500 euros hasta graves de entre 1500 y 3000 euros.
Finalmente, en las playas de Iparralde rige la ley francesa que prohíbe el tabaco tradicional, aunque permite el vapeo salvo norma local en contra. Las playas donde está estrictamente prohibido fumar son la Playa Grande y Sokoburu en Hendaia; la Grande Plage, Port Vieux y La Milady en Biarritz; así como la Playa Grande y los arenales adyacentes de la bahía en San Juan de Luz.
Asimismo, la prohibición se aplica en arenales clave de Anglet, como la Petite Chambre d'Amour, y se extiende a todas las playas públicas de acceso libre de Ziburu y Bidart,. El incumplimiento de esta normativa en cualquiera de estos arenales franceses conlleva una multa inmediata de hasta 135 euros.
Zonas sin multa: Red "Kerik Gabeko Guneak" y playas libres de regulación
Por otro lado, existen arenales adheridos a la red oficial del Gobierno Vasco donde se invita formalmente a los bañistas a no encender cigarrillos por motivos de salud y ecología. Esta medida es puramente disuasoria y no conlleva una multa directa en la arena por fumar, aunque las autoridades sí pueden sancionar por desobediencia o si se tiran colillas al suelo. En esta situación se encuentran las playas vizcaínas de Plentzia, Lekeitio (Isuntza), Mundaka (Laidatxu y Ondartzape) e Ibarrangelu (Laida y Laga); los arenales guipuzcoanos de Zumaia (Itzurun y Santiago); y la playa interior de Garaio Sur en el embalse alavés de Ullíbarri-Gamboa.
Finalmente, el resto de las playas del litoral vasco que no forman parte de esta red ni cuentan con ordenanzas municipales propias permiten el consumo de tabaco y vapeadores en la arena por defecto. En estos espacios libres de restricciones específicas, la única obligación legal vigente para los usuarios es cumplir con la normativa general de civismo y limpieza pública, la cual prohíbe terminantemente abandonar residuos en el entorno o enterrar las colillas bajo la arena.
Te puede interesar
Un vehículo de Bilbao Garbi arde junto a la estación de San Nicolás
Un vehículo de Bilbao Garbi, el servicio de limpieza de la capital vizcaína, ha ardido a primera hora de esta mañana junto a la parada de metro y de Euskotren de Zazpikaleak, en la plazuela de San Nicolás. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio. Los bomberos han extinguido el fuego sin que se hayan producido daños personales.
¿Tienes conocidos en Venezuela? El consulado de Bilbao facilita varias direcciones de contacto
El consulado de Venezuela en Bilbao ha puesto a disposición de la ciudadanía varios canales para la asistencia relacionada con el terremoto en el país.
Logran perimetrar el incendio de Galarreta, pero aún no está extinguido
Los bomberos han trabajado durante toda la noche y han conseguido perimetrar el fuego de forma que no se extienda a nuevas zonas del parque natural de Aizkorri-Aratz. Hoy vuelven a atacar las llamas por tierra y aire.
Fallece una mujer mientras se bañaba en la playa donostiarra de Ondarreta
El suceso ha ocurrido sobre las 23:30 horas de este miércoles. El grupo de amigos con el que se encontraba ha emitido el aviso, cuando la han visto flotando. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación.
Una persona muerta y otra desaparecida tras el derrumbe de un acantilado junto al faro de Biarritz
Los equipos de emergencia han recuperado el cuerpo de una de las dos personas que quedaron sepultadas por el desprendimiento ocurrido el miércoles por la tarde junto al faro y la playa de Miramar, en Biarritz. La búsqueda de la segunda víctima continúa.
El agua del Cantábrico está a 25,2 grados, más templada que nunca
Aunque en junio, normalmente, el agua del mar roza los 18 grados, la medición realizada hoy, 24 de junio, por el Aquarium de San Sebastián ha demostrado que el agua del Cantábrico está a 25,2 grados, más caliente que nunca.
El cartel “Zuriaren, zure, gure… jaiak” de la gasteiztarra Anne Baskaran ilustrará las fiestas La Blanca este año
El cartel ganador de esta artista ha querido reflejar que las fiestas de la capital alavesa “son de todas las personas y que no existe una única forma de vivirlas”.
La Ertzaintza registra un 18 % menos delitos de odio en 2025, y el racismo es la principal motivación
Los autores del informe sobre estos casos piden interpretar con cautela este descenso, dado que muchos delitos de este tipo no se denuncian.
Los Sanfermines 2026 contarán con 516 actos, con mayor protagonismo de la infancia y los barrios
El programa oficial, presentado este miércoles en conferencia de prensa, incluye música para todos los gustos y estilos, juegos infantiles y juveniles, exposiciones, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, kalejira, feria de ganado, vísperas y procesión, desde el chupinazo del 6 de julio al Pobre de Mí del día 14.