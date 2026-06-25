Aurrerantzean, isunak jarriko dituzte Donostiako hondartzetan erretzeagatik
Donostian, ordenantzak debekatu egiten du tabakoa erretzea eta bozgorailuak entzungailurik gabe erabiltzea hiru hondartzetan, hau da, Kontxan, Ondarretan eta Zurriolan. Isunak mailakatuak dira: 100 eta 200 euro artekoak oharra jaso ondoren jokabidea zuzentzen bada, eta 500 eta 750 euro artekoak kasurik egiten ez den zein araua behin baino gehiagotan urratzen den kasuetan.
Tabakoa erretzeko debekua Euskal Herriko hondartza askotako lehen lerrora iritsi da. Eta batzen azkenak Donostiako hiru hondartzak izan dira: Kontxa, Ondarreta eta Zurriola. Horietan tabakoa erretzen dutenek 100 eta 750 euro arteko isunak ordaindu beharko dituzte. Hortaz, Donostiak euskal kostaldeko beste udalerri batzuetan indarrean dauden murrizketekin bat egin du.
Jarraian, uda denboraldi honetarako araudi, debeku eta zigor ekonomikoen mapa osoa zehaztuko dugu.
Debekuak eta isunak, Euskal Herriko hondartzetako araudiak
Donostian, ordenantzak debekatu egiten du tabakoa erretzea eta bozgorailuak entzungailurik gabe erabiltzea hiru hondartzetan, hau da, Kontxan, Ondarretan eta Zurriolan. Isunak mailakatuak dira: 100 eta 200 euro artekoak oharra jaso ondoren jokabidea zuzentzen bada, eta 500 eta 750 euro artekoak kasurik egiten ez den zein araua behin baino gehiagotan urratzen den kasuetan.
Bestalde, Zarautzek tabakoa, bapeagailuak, bozgorailuak eta itsasgora dagoenean paletan jokatzea galarazten du. Zigorrak 500 eurora artekoak dira arau-hauste arinen kasuan, eta 1.500 eta 3.000 euro artekoak, arau-hauste larriengatik.
Azkenik, Iparraldeko hondartzetan Frantziako legea dago indarrean, eta tabako tradizionala debekatzen du baina bapeatzea baimenduta dago, tokiko araudiak kontrakoa dioen kasuetan izan ezik. Erretzea zeharo debekatuta dagoen hondartzak honako hauek dira: Hendaiako Hondartza Handia eta Sokoburu; Biarrizko Hondartza Handia, Portu Zaharra eta Milady hondartza; baita Donibane Lohizuneko Hondartza Handia ere.
Debekua Angeluko hondartzetan ere aplikatzen da, Amodio Ganbera kasu, eta Ziburu zein Bidarteko hondartza publiko guztietara zabaltzen da. Frantziako areatza horietako edozeinetan araudia ez betetzeak 135 eurora arteko berehalako isuna dakar.
Isunik gabeko eremuak: Kerik gabeko guneak eta araudirik gabeko hondartzak
Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren sare ofizialari atxikitako hondartzak daude, non bainulariei zigarrorik ez pizteko gonbita egiten zaien, osasun eta ekologia arrazoiak direla medio. Gomendioa da, eta ez dakar isun zuzenik hondartzan erretzeagatik; nolanahi ere, agintariek zigorra ezarri dezakete desobedientziagatik edo zigarrokinak lurrera botatzeagatik, horrek garbitasun arau orokorrak urratzen baititu.
Egoera horretan daude Bizkaiko Plentzia, Lekeitio (Isuntza), Mundaka (Laidatxu eta Ondartzape) eta Ibarrangeluko (Laida eta Laga) hondartzak; Zumaiako hondartzak (Itzurun eta Santiago) Gipuzkoan; eta Arabako barnealdeko Garaio Hegoaldeko hondartza, Uribarri-Ganboako urtegian.
Azkenik, sarearen parte ez diren zein udal-ordenantza propiorik ez duten euskal kostaldeko gainerako hondartzetan erretzea eta bapeagailuak erabiltzea baimenduta dago.
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