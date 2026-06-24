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El agua del Cantábrico está a 25,2 grados, más templada que nunca

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GRAFCAV4876. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/06/2026.- Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, ha informado el Departamento vasco de Salud. EFE/Juan Herrero.
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Euskaraz irakurri: Kantauri itsasoko ura 25,2 graduan dago, inoiz baino epelago
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EITB

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Aunque en junio, normalmente, el agua del mar roza los 18 grados, la medición realizada hoy, 24 de junio, por el Aquarium de San Sebastián ha demostrado que el agua del Cantábrico está a 25,2 grados, más caliente que nunca.

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