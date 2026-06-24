El agua del Cantábrico está a 25,2 grados, más templada que nunca

Este jueves, 25 de junio, PRIMERAN estrena los cinco primeros capítulos de esta serie de culto del anime. En total serán 52, cinco cada viernes, doblados por primera vez al euskera. En vísperas del estreno, EITB ha organizado un preestreno exclusivo en su sede de Bilbao. Será esta tarde, a las 18:00 horas, en la sala Multibox, donde se emitirán los cuatro primeros capítulos.