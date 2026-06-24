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Kantauri itsasoko ura 25,2 graduan dago, inoiz baino epelago

Iragarkia
GRAFCAV4876. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/06/2026.- Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, ha informado el Departamento vasco de Salud. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ekainean, normalean, itsasoko ura 18 graduren bueltan egoten bada ere, gaur, ekainaren 24an, Donostiako Aquariumean egindako neurketak Kantauri itsasoko ura 25,2 gradutan dagoela erakutsi du, inoiz baino beroago.

Bero-boladak Donostia Kontxako hondartza Gizartea

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