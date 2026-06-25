Una persona muerta y otra desaparecida tras el derrumbe de un acantilado junto al faro de Biarritz

Biarritz continúa pendiente de las labores de búsqueda de una persona desaparecida tras el derrumbe de un tramo de acantilado registrado junto al faro de la localidad labortana. El accidente ha dejado una persona fallecida y otra desaparecida.

Según han informado las autoridades de Pirineos Atlánticos, el desprendimiento tuvo lugar poco después de las 20:30 horas del miércoles en una zona situada bajo el faro de Biarritz, cerca de la playa de Miramar. Una amplia sección del acantilado se desplomó sobre el mar cuando numerosas personas se encontraban en el agua debido a las altas temperaturas de la jornada.

Los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo de una de las víctimas, mientras que el operativo sigue buscando a la segunda persona desaparecida. La zona afectada permanece acordonada y cerrada al público hasta nuevo aviso para facilitar las tareas de rescate y garantizar la seguridad.

Además, una tercera persona logró salir ilesa del derrumbe. Se encuentra ingresada en un centro hospitalario y, aunque no presenta heridas físicas de gravedad, está muy afectada por lo ocurrido.

Varios testigos relataron al diario local Sud Ouest que escucharon un fuerte estruendo momentos antes del desprendimiento. Algunos describieron el sonido como "una especie de explosión". En el momento del accidente había numerosos bañistas y personas practicando actividades acuáticas, como natación, snorkel o paddle surf, en las inmediaciones de la costa.

Las labores de búsqueda continúan, en una operación en la que participan distintos servicios de emergencia y rescate. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que respete el perímetro de seguridad establecido alrededor del acantilado mientras se desarrollan los trabajos.